EYT Son Dakika Yeni Duyuru: EYT Bekleyenlere Bazı Şartlar Verildi

Emekli olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldüren haber geldi. EYT yasasının çıkmasını merakla bekleyen çalışanlar, erken emeklilik ve EYT ile igili gelişmeleri takip ediyorlar. Emeklilik işlemlerini yaptıran vatandaşlar, Sosyal Sigortalar Kurumu’nda çeşitli nedenlerden kaynaklı sorunlarla karşı karşıya gelebiliyorlar. Vatandaşların karşılaştığı bu problemlerin asıl nedeni 7 yıl kuralıdır. Herhangi bir işyerinde uzun seneler çalışan veya emeklilik zamanı yaklaşan vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emeklilik inceleme programı ile hangi tarih içerisinde emekli olacağını bilmektedir. Emekli olmalarını çok az bir zaman kalmış olan vatandaşların, 7 yıl kuralını bilmeleri gerekiyor. Çünkü emekli olmak isteyen vatandaşların emeklilik işlemleri başladığı zaman 7 yıl kuralından dolayı emeklilik işlemleri ertelenebilir veya yapılamayabilir.

7 Yıl Kuralı Önemi

7 sene kuralından dolayı emekli olmak isteyen vatandaşlar, SSK yerine BAĞ-KUR ile emekli olmayı tercih ediyor ve bu sebeple düşük emekli maaşı alıyor. BAĞ-KUR’un emekli olma şartlarının daha kolay olmasından dolayı tercih edilse de vatandaşlar bu durumda çok daha az emekli maaşı alıyor. Daha yüksek maaş nedeniylen çalışanlar SSK’dan emekli olmak istiyor. Emekli maaşını bağlayan kurumun belirlenmesinde, sigortası olan insanların emekli olduğu tarihten geriye doğru kesenek veya prim ödenerek geçen son 7 senelik hizmet süresi temel alınıyor ve bu kural bütün çalışanları ilgilendiriyor.

Sigortalı çalışanların, hem SSK hem de BAĞ-KUR prim ödemeleri varsa son 7 senelik prim ödeme süresinde en fazla SSK’dan prim ödemiş ise SSK’dan, BAĞ-KUR’dan ödemiş ise BAĞ-KUR’dan emekli maaşı alabiliyorlar. Son 7 sene, yaş veya sigorta süresi şartlarının sağlanmış olduğu tarihten geriye doğru 7 sene değil, son prim ödeme zamanından geriye doğru ödenmiş 7 seneyi tabir ediyor.

Son 7 Yıl Hesabı Nasıl Yapılır?

Son 7 senelik fiili prim ödemesinden (2520 gün) prim ödemesinin ( son günden geriye doğru 530 gün 4/a, 1079 gün 4/b, 911 gün 4/a ) 1441 günü 4/a, 1079 günü 4/b alanında oluyor.

EYT Yasasının Çıkması Durumunda Kimler Faydalanabilir?

8 Eylül 1999 yılından önce sigorta girişi olan vatandaşlar bu yasadan faydalanabilecektirler. Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlenmiştir. Bu kanunda, belirtilen tarihten önceki yıllarda çalışmaya başlayan vatandaşların hakları, kazanılmış hak olarak kabul edilir ve EYT yasasından faydalanabilirler.