Son Dakika: Halkbank Ocak Ayında 30.000 TL Ödeme Yapacağını Duyurdu

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız düşük faiz oranları ile bu krediyi kullanabilirsiniz. Halkbank ülkemizde kamu bankası olmasından dolayı müşterilerine düşük faiz oranları ile kredi işlemleri yapmaktadır.

Son yaptığı kredi kampanyasında 30 bin TL'ye kadar müşterilerine hemen aynı gün içerisinde onay veriyor. 30 bin TL kredi başvurusu yaptığınızda şube üzerinde değerlendirilecek ve sizleri kredi onayı verilecektir.

Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 30.000 TL kredi kullandıkları zaman bu kredilerin taksit ödemesin de 3 ay ertelemeli yapabiliyor. Kredi kullanmak için en az 1100 ve üzerinde bir kredi notunuzun olması, çalışan kişilerin de en az 6 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olması gerekmektedir.

Kamu personelleri ve emekli olan kişilerde bu krediler hızlı bir şekilde kullanılabiliyor. Bu kredileri kullanabilmek için bu bankadan maaş almanız gerekmektedir. Emekli olan kişiler kredi notu düşük olsa bile emekli maaşlarına HalkBank'a taşıyana kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Halk Bankası 30.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Halk Bankası üzerinden 30 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine kimlik ve gelir belgeniz ile gidebilirsiniz. Size en yakın banka şubesine gittiğiniz zaman sizlere hemen kredi için ilgileneceklerdir. Kredi onayı aldığınızda da hemen kredinizi kullanacaksınız.

Gelir belgenizi kimliğinizi verdikten sonra banka sizlere ihtiyaç kredisi başvuru formu verecektir. Bu formu doldurduktan sonra krediniz kullanabilirsiniz.

Kredi kullanmak isteyen kişiler banka şubelerine gidecek zamanları yoksa bankanın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup ne kadar kredi onayı aldığını görebiliyor.

Bu şekilde yapılan Kredi başvurularında Kredi kullanımlarını yine banka şubelerinden yapacaksınız. Ama eğer bu bankada bir hesabınız varsa ve bankadan maaş alan bir müşteri isterseniz 30 bin TL'ye kadar kredi kullanmak için bankanın mobil uygulamasına girip veya internet bankacılığına gelip Kredi kullanabiliyorsunuz.

Buralardan kullanılacak olan kredileri sadece müşteriler yararlanabiliyor. Düşük faizli olarak alacağınız kredilerde 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapılıyor. Detaylı bilgi için Halk Bankası resmi internet sitesine girebilirsiniz.