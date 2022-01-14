Camdaki Kız Nalan’dan Ayrılık Mesajı Geldi!

Perşembe akşamlarında Kanal D ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan ve OGM Pictures imzalı olarak yeni bölümlerini ekranlara taşıyan Camdaki Kız isimli dizi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli kitabından uyarlanarak yeni bölümlerini yayınlıyor.

Dizi ilk gündeme geldiği dönemde büyük bir heyecan yaşanmasına sebep olmuş ve yayınlanan tanıtım videoları ile de izleyici kitlesi üzerine büyük bir merak yaratmıştı. Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun başrollerde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise genç ve usta isimler bir arada bulunuyor. Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu ikilisi bir süre önce Kırmızı Oda isimli televizyon dizisi projesine konuk oyuncu olarak katılmış ve ekran uyumları sebebiyle büyük bir beğeni toplamıştır. Bu durum da dizi hayranlarının Camdaki Kız isimli projeye ilgi göstermesine sebep olurken ünlü oyuncu Burcu Biricik konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Dizinin 26 bölümü geçtiğimiz senenin son günlerinde yayınlanmıştı ve proje bir üredir ekranlarda yer almıyordu. Yeni yıl tatiline giren dizi iki haftadır ekranlarda bulunmuyor ve seyirci kitlesi başarılı projeyi merak ve heyecan içerisinde bekliyordu. Sosyal medya hesabından dizisi hakkında önemli bir paylaşım gerçekleştiren Burcu Biricik, haftaya sevenleri ile buluşacaklarını açıkladı.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik tarafından başarılı bir şekilde hayat verilen Nalan karakteri dizinin 26. bölümünde Melisa ile Sedat'ın aşk yaşadığı anların görüntülerini izlemiş ve ardından gözyaşlarına boğulmuştu. Bu sahne bölümün son sahnesi olarak ekranlarda yer alırken yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.

Dizinin yayınlanan tanıtım videosunda ise Nalan karakterinin eşi Sedat'ın gerçekte kim olduğunu anlayacağına dair ipuçları görüldü. Bununla birlikte projenin hikâyesinden halen karakterinin gerçekleri öğrenmesi ile beraber hikayede önemli değişiklikler yaşanacağı şeklinde yorumlar yapıldı. Dizide yeni bir dönem başlayacak ve Nalan, yalansız bir dünya isteyecek.