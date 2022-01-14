Profesör Dr. Mehmet Ceyhan Açıkladı! Bir Ay İçinde 3 Defa Omicron’a Yakalananlar Oldu

Omicron varyantı ile ilgili önemli uyarılarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Mehmet Ceyhan, yapmış olduğu açıklamalar ile sağlık gündemin ilk sıralarında yer aldı. Ceyhan, Omicron’un daha az bağışıklık bıraktığına dikkat çekerken bir ay içerisinde 3 kez Omicron’a yakalanan vakaların bulunduğunu da belirtti.

Omicron’un bulaştırıcılık katsayısının 4,5- 5 olarak hesaplandığını ifade eden Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsün son durumu ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüsün su çiçeğinden ve kızamıktan daha bulaşıcı olmadığını aktaran Mehmet Ceyhan, bunların bulaştırıcılık kaç sayısının 16-18 olduğunu da söyledi. Bu hastalıkların neden yayılmadığını ve büyük bir pandemiye sebep olmadığını soran Ceyhan, konu hakkında merak edilenleri yanıtladı. Bu virüslerin bulaştığı zaman ömür boyu bağışıklık bıraktıklarını ve hatta yapılan aşıların da ömür boyu bağışıklık bıraktığını açıklayan Ceyhan, Omicron varyantı ile bu salgının sonunun geleceğini söyledi.

Omicron varyantının bırakmış olduğu bağışıklığın daha az olduğunu belirten Profesör Doktor Ceyhan söz konusu varyantın bağışıklık sistemini daha az uyardığını ve ondan bir çeşit saklandığını paylaştı. Bu sebeple Omicron geçiren bir kişinin bazı zamanlarda 2 hafta sonrasında bağışıklığının yeteri kadar düzeyde olmaması sebebiyle 2. varyantı geçirdiğini belirtti.

Ceyhan, Omicron isimli varyantın bir toplumsal bağışıklık geliştireceğini ifade ederken salgının da bu şekilde biteceği düşüncesine hiç katılmadığını söyledi. Bu konunun ülke genelinde çok bilgilendirildiğini ve çok zarar verdiğini ifade eden Ceyhan, düşüncelerini paylaştı.

Söz konusu virüsü en çok alan ve dolayısıyla en çok bulaştırabilen yaş grubu hakkında önemli ifadeler paylaşan Profesör Doktor Ceyhan, Omicron’dan en çok etkilenen yaş grubunun 0-5 olduğunu aktardı.