Adım Farah Dizisi Diğer Projelere Örnek Oluyor

Başrollerinde Engin Akyürek ve Demet Özdemir gibi çok başarılı iki ismi buluşturan Adım Farah isimli dizi Fox TV ekranlarında Çarşamba akşamlarında izleyici karşısına çıkıyor. Çok başarılı bir şekilde ilerleyen dizinin hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosu özellikle izleyici grubunun beğenisini topluyor. Senaryo noktasında ise kurguda seyirci kitlesinin heyecanını yükselten bir durumda yer alıyor. Proje müziklerden mekanlara, set arkasından ve oyunculuk performanslarına kadar dikkat çeken bir proje oluyor. Bunun yanı sıra Adım Farah dizisinde öne çıkartılması gereken başka bir noktanın da olduğu düşünülüyor. Hikayenin gidişatına bakıldığı zaman yan karakterlerin öneminin çok fazla olduğu görülüyor ve bu durumun sonraki haftalarda nasıl bir etkide bulunacağı merak ediliyor.

Başrol ikilisinin sahnelerinin dağılımına ve yan karakterlere ayrılan sürelere bakıldığı zaman dizide bir denge oluştuğu gözler önüne serildi. Ancak bazı dizilerde ise yalnızca başrol çiftine odaklanıldığı ve yan karakterlerin önemsizleştirildiği görüldü. Tersi olarak yan karakterlere fazla önem verildiği ve başrol oyuncularının arka planı edildiği de biliniyor. Ancak Adım Farah dizisi ise bu türde bir yapım olmadı ve dengeyi sağlayabildi.

Dizi hikayesi içinde olaylar pek çok karaktere dağıtılmış bir şekilde yer alıyor ve Demet Özdemir ile Engin Akyürek ikilisinin sahneleri de yerinde gerçekleşiyor. Yani projede Engin Akyürek ve Demet Özdemir gibi iki güçlü isim var diye hikaye onların üzerine yıkılmıyor ve yan karakterler de önemsizleştirilmiyor.

Dizi hayranları bu durumun tersine daha önce pek çok yapımda da tecrübe etmiş ve Adım Ferhat dizisinin de aynı durumu yaşayıp yaşamayacağını merak etmişti. Senaryoda başrol çiftine fazla yüklenilmesi halinde hikaye saçma yerleri gitmeye başlayabilirdi. Senaristler ise dizilere karşı gösterilen ilgiyi yüksek tutmak için bazı anlarda böyle bir çözüm yöntemi üzerine gidebiliyor.