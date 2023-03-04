Camdaki Kız Nalan Cana’ya Benzedi! Hayri'nin Eşi Türkan ile Neler Olacak?

Perşembe akşamlarında yeni bölümlerini izleyici kitlesi ile buluşturarak zirvede yer alan Camdaki Kız dizisinde son bölümde çok önemli gelişmeler yaşanmıştı. Kanal D ekranlarının en sevilen projeleri arasında yer alan Camdaki Kız dizisi 68 bölümünü geride bıraktı ve yeni bir karakter hikayeye dahil olarak senaryonun seyrini değiştirdi.

Yakışıklı oyuncu Cihangir Ceyhan tarafından hayat verilen Hayri karakterinin eşi Türkan rolünde diziye dahil olan Hivda Zizan Alp izleyici ile buluştu. Ünlü isim daha önce Sefirin Kızı dizisinde Elvan karakterine hayat vererek geniş bir kitleye hitap etmişti. Peki Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, Camdaki Kız Türkan kimdir, gerçek adı nedir? Oyunculuk kariyerinde Sana Söz, Fi ve Yeşil Deniz gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Rüyanda Görürsün isimli sinema filminde de Merve karakterini canlandırarak oyunculuk performansı sergilemişti.

Artık Camdaki Kız dizisinin Türkan’ı olarak tekrardan dizi setlerine dönüş yapan başarılı isim dizide eşi Hayri'nin Nalan ile olan ilişkisini fark etmesi ile beraber neler yapacağı konusunda merak edildi. Türkan, Hayri'nin köyde yaşayan ve kocasının şehirde çalışmasını bekleyen karısı olarak hikayeye dahil oldu. Şehirde çalışmaya gitmesi sonrasında Nalan ile yaşadığı ilişkiyi ve çevirdiği dolapları öğrenen Türkan karakterinin hikayede işleri çok karıştıracağı tahmin ediliyor. İzleyici grubu da projenin yeni bölümünde neler yaşanacağını araştırıyor ve heyecanlı sahneler olacağını tahmin ediyor.

Nalan sonunda Sedat'tan boşanmış ve Hayri'nin kollarına koşmuştu. Ancak seyirci grubun Nalan'ın düştüğü duruma üzüldü ve bir zamanlar kızdıkları Cana’ya onu benzetti. Türkan ile evli olan Hayri ile ilişki yaşayan Nalan'ın, Cana'nın durumunu düşmek gibi bir gerçekliğin içinde bulunması izleyici grubunun kafasını karıştırdı. Artık projede bir tarafta Nalan'ın kaderinin Cana'nın kaderine doğru dönüşmesi bulunurken diğer tarafta da kocasını Nalan ile gören Türkan'ın öfkesi var.