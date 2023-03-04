Meral Akşener Cumhurbaşkanı Adayı Olacak Mı, İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Kim?

Kulisler, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa’nın kararlarını desteklememesi sonrasında hızlanmıştı. Dün gerçekleşen basın toplantısında cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunan Meral Akşener'in 2 Belediye Başkanı2ndan ret alması sonrasında cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Meral Akşener dün yaptığı açıklamalarda siyaset gündeminin tepesine oturmuş ve tüm günden değişmişti. Peki İyi Parti kimi aday gösterdi, Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı oldu mu? Sizler için haberimizin devamında Akşener tarafından yapılan açıklamalar sonrasında yaşanan son gelişmeleri detaylı bir şekilde yazdık.

İyi Parti ile CHP arasında başlayan soğuk savaş sıcak çatışmaya döndü ve adayın Kılıçdaroğlu olduğu ilan edilerek İmamoğlu ile Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olmayacaklarını ifade etti. Dün akşam İyi Parti Genel Merkezi’nde önemli açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gelinen noktada partisinin kıskaca alınarak dayatmaya mecbur bırakıldığını söylemişti. Partisinin elbette buna boyun eğmeyeceği yönünde ifadeler kullanan Lider Meral Akşener dimdik durduklarını ve bu duruşunu sergilemeye devam edeceklerini açıklamıştı. Masanın, millet iradesinin kararlarını yansıtma yeteneğini kaybettiğine vurguda bulunan Meral Akşener Altılı Masa’nın potansiyel adaylarının tartışılabildiği ortak akıl platformu olma özelliğini de yitirdiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemi ile Altılı Masa liderleri bir araya gelmiş ve yapılan toplantı günün çok konuşulan konusu haline gelmişti. Ardından 6 Mart Pazartesi gününde yeni bir görüşme yapılacağı öne sürülmüş ve liderlerin ortak aday konusunda anlaştığı ifade edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için isminin öne çıktığı ifade edilirken Meral Akşener de açıklaması ile bu durumu doğrulamıştı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yapılan çağrıdan ret alması sonrasında Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ise tartışılıyor.