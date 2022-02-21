Aşk Mantık İntikam Finale Doğru İlerliyor

Uzun bir süredir romantik komedi türünde izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam dizisi Fox TV ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Yeni sezonda da yoluna devam etme kararı alan Aşk Mantık İntikam dizisi bir süre önce oyuncu değişikliğine gitmiş ve hikayede bazı değişiklikler yaşanmıştı.

Şubat ayının ortasına kadar gelmeyi başaran dizi yeni bölümlerini izleyici kitlesi ile buluşturmuş fakat son haftalarda ise reyting oranlarında yaşanan düşüş ile hayal kırıklığına uğratmıştı. Projenin sezon sonunu görüp görmeyeceği merak konusu oldu ve seyirci kitlesi konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Bunun yanı sıra romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam’ın yayın hayatına devam etmesi için yapılan taktikler de gözden kaçmadı ve konu hakkında çeşitli sosyal medya paylaşımları gerçekleşti.

Başrollerinde ekran duyumları oldukça yüksek olan iki isim İlhan Şen ve Burcu Özberk’in yer aldığı dizi son haftalarda reyting oranlarının düşük olması sebebi ile final konusu ile gündemde yer aldı. Projenin bitme ihtimalinin bulunması izleyici kitlesini üzüntüye boğdu ve projenin sadık bir grubu dizinin yayın hayatına devam etmesi için çeşitli paylaşımlar gerçekleştirdi. Diğer taraftan senaristler de diziye heyecan katmak için bazı hamlelerde bulundu ve yapılan bu hamleler dikkat çekti.

Melisa Döngel ve Burak Yörük isimli iki oyuncu bir süre önce Aşk Mantık İntikam dizisine veda etmiş ve yeni isimler projeye dahil olmuştu. Hikayenin hareketlenmesi için yeni karakterler projeye eklenmişti fakat bazı karakterleri veda etmesi ise dizi hayranlarını üzen bir gelişme olarak görülmüştü. Son haftalarda ise bu durum daha da dikkat çekmeye başladı ve senaristin yapmış olduğu hamleler sosyal medyada konuşuldu. Seyirci kitlesi her ne kadar Aşk Mantık İntikam isimli romantik komedi dizisinin final yapmasını ve yayın hayatına son vermesini istemese de elde ettiği izlenme oranları bu yönde geliyor.