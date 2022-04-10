Aziz Dizisi Oyuncuları Hastalıktan Kurtulamıyor

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Aziz, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor fakat proje son haftalarda bir problem yaşıyor. Her hafta izlenme oranlarında düşüş yaşandığı görülen diziye olan ilginin azaldığı şeklinde yorumlar yapılmıştı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Aziz dizisi hakkında can sıkıcı bir durum ortaya çıkmış ve konu hakkında yazılan haberlere göre dizi setinde zorlu bir sürecin yaşandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Başrollerinde Damla Sönmez, Murat Yıldırım ve Simay Barlas gibi başarılı oyuncuların rol aldığı dizi ekranlara dönem projesi olarak çıkmış ve seyirci kitlesinin beğenisi ile karşılaşmıştı. Yapıma karşı sezon başında ilginin düşmeye başladığı da reyting oranlarında görülmüş ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu. Projede hikayenin yanı sıra ünlü isimlerin sergiledikleri performanslar da beğeni toplarken dizinin izlenme oranlarında yaşadığı sorunu düzeltip düzeltemeyeceği merak ediliyor.

Söz konusu televizyon dizisi projesinde bir aşk hikayesi izleyici kitlesi ile buluşurken dizide Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması ve daha öncesindeki özgürlük mücadelesi de anlatılıyor. Dizide Simay Barlas isimli güzel oyuncu Efnan karakteri ile ilgileri üzerinde toplarken diğer oyuncular da performansları ile isimlerinden söz ettiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Aziz dizisinin yayınlanan bir bölümünde düğün sahnesinin İstanbul'da yoğun kar yağışına ve soğuğa rağmen çekildiği görülmüş ve bu olay sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Fakat projeden üzücü haber gecikmedi ve koronavirüse yakalanan isimler olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yeni bölümünü ekranlara taşımak için hazırlıklarını yapan dizi 03 Medya imzalı olarak izleyici karşısına çıkıyor fakat proje hakkında öğrenilen haber seyirci kitlesini üzüntüye boğdu. İlk olarak Damla Sönmez'in koronavirüs pozitif olduğu öğrenildi ve daha sonra Ahmet Mümtaz Taylan ve Murat Akpınar'ın da testinin pozitif çıktı bilgisine ulaşıldı.

Dizi hakkında edinilen koronavirüs haberleri sonrasında projenin yeni bölümünü yayınlanıp yayınlamayacağı merak ediliyor fakat konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.