Camdaki Kız Eleştirildi, Burcu Biricik Hak Verdi!

Kanal D ekranlarının başarılı dizisi Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, bir tiyatro oyununun açılışında bulunarak adından söz ettirdi. Küvetteki Gelinler isimli oyun açılışına katılan yetenekli oyuncu önemli açıklamalar da gerçekleştirdi. Tüm sempatikliği ve güzelliği ile övgüleri üzerinde toplayan Biricik, merak edilen konular hakkında da konuştu.

Tekrardan sahne üzerinde tiyatro izleyecek olmanın heyecanını yaşadığını ifade eden ünlü oyuncu Burcu Biricik, oyunda arkadaşları bulunduğunu da anlattı. Oyuncu, tüm özel tiyatroların yeniden dolmasını dilediğini açıkladı. Bunun yanı sıra sahnede olmanın kendisinin de çok istediği bir şey olduğunu ifade eden Burcu Biricik, dikkatleri üzerine çekti. Fakat güncel olarak bunun için bir zamanı olmadığını belirten Biricik, sahnenin bir oyuncunun nefes aldığı yer olduğunu söyledi ve inşallah kendisine de kısmet olmasını istediğini aktardı.

Perşembe akşamlarında Kanal D ekranlarında ekranlara getirilen Camdaki Kız isimli televizyon dizisi yüksek reyting oranlarını elde ediyor ve emin adımlar atarak yoluna devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Burcu Biricik ise çok yoğun çalıştıklarını anlattı. Oyuncu kadrosuna Hayri karakterinin katıldığını da söyleyen yetenekli isim, yeni karakter ile hikayenin daha keyifli bir hal aldığını da açıkladı.

Kamera önü ile birlikte kamera arkasında da keyifli bir çekim süreci geçirdiklerini anlatan ünlü oyuncu, dizi hakkında yapılan eleştirilere yanıt vermekten de kaçınmadı.

Nalan isimli karakterin annesi Feride ve evliliği ile ilişkilerine yönelik yapılan eleştirilere de yanıt veren başarılı oyuncu Burcu Biricik, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Bu şekilde bir durumun bulunduğunu açıklayan başarılı oyuncu eleştirilerin de olduğunu söyledi. Diğer taraftan hikayede var olan durumların da ele alınmasını istemeleri sebebi ile böyle bir yönü olduğu da söylenildi.