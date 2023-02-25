Honda City fiyatları bir daha böyle gelmez! Almayanlar bin pişman olur! Son 3 gün

Almayanlar bin pişman olur! Son 3 gün... Honda City fiyatları bir daha böyle gelmez! City, benzersiz tasarımı ve üstün teknolojisi ile Fiat Egea'yı rakiplerinden ayırıyor. Ancak en dikkat çekici özelliği, aynı fiyattaki Egea modeline göre daha uygun fiyatı. City, rakiplerine göre daha büyük iç hacme sahip. Konforlu ve geniş bir iç mekana sahip olan City, aynı zamanda güçlü bir motora da sahip.

1.5 litrelik dört silindirli bir benzinli motor, otomobili hareketli ve enerjik kılıyor. Aynı zamanda üstün bir sürüş deneyimi sunan bir süspansiyon sistemi ile donatılmıştır. City, aynı fiyat aralığındaki Fiat modeline göre daha fazla opsiyon sunuyor. Özelleştirilmiş iç tasarım seçenekleri, çoklu dokunmatik ekran, akıllı telefon bağlantısı ve dijital gösterge paneli gibi teknolojik özellikler, Bu otomobili diğer rakiplerinden ayıran özelliklerdir.

Honda City 2023 Şubat Ayı Güncel Sıfır Araç Fiyat Listesi

Honda City 1.5L i-VTEC Elegance CVT 547.000 605.000 655.000

Honda City 1.5L i-VTEC Executive CVT 563.500 623.500 675.000

Honda City 121 bg güç ve 145 Nm tork üreten 4 silindirli atmosferik 1.5L i-VTEC motorla satılıyor. Bu motor CVT şanzımanla kombine ediliyor. Maksimum hızı 198 km/s olan Honda City, 0'dan 100 km'ye 10.5 saniyede çıkıyor. Honda City ortalama 6.2L yakıt tüketiyor.

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