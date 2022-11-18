Camdaki Kız Dizisi Perşembe Akşamının Galibi Oldu

Kanal D ekranlarının en sevilen dizi projeleri arasında yer alan Camdaki Kız perşembe akşamının en çok izlenen dizisi olarak adından söz ettirdi. Ciddi bir rekabet yarışı her hafta perşembe gününde devam ederken Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi ise üstünlüğüne devam ederek yayın hayatını sürdürüyor. 17 Kasım Perşembe akşamında dizinin 57. bölümü televizyon izleyicileri ile buluştu. Projenin elde ettiği sonuçlara bakıldığında ise reytinglerde ortalamanın çok üzerinde oranların alındığı açığa çıktı. Elde edilen bu sonuçlar sonrasında Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinin çok başarılı bir iş ortaya çıkardığı gözler önüne serildi. Ancak Camdaki Kız dizisinin aksine Aldatmak ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizi projeleri ise hayal kırıklığına uğrattı ve rakibi olan Camdaki Kız dizisi kadar başarılı sonuçlar alamadı.

Hem AB hem de ABC1 kategorilerinde Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi birincilik elde ederek çok başarılı bir akşam geçirdi. Her hafta elde ettiği başarılara bir yenisini daha katan Camdaki Kız, Aldatmak ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli rakiplerini geçerek günü üstün sonuçlar ile bitirdi. Dizi tüm kişiler kategorisinde ise 3. oldu ancak seyirci grubu projenin hikayesinin çok heyecanlı bir şekilde ilerlediğini düşündü. Ekran başına geçen milyonlarca izleyici Perşembe gününde Camdaki Kız’ın yeni olaylarını seyretti. Seyirci grubu Camdaki Kız dizisine karşı heyecanını sürdürdükçe senaristler de çok başarılı bir iş ortaya koyuyor. Camdaki Kız isimli dizi projesi önceki sezonlarında olduğu gibi reyting oranlarında ilk 10 yapım arasında bulunmaya devam ediyor.

Camdaki Kız perşembe akşamının birincisi olurken Vahide Perçin'in rol aldığı Aldatmak dizisi ise Atv'nin yüzünü güldüren bir proje olarak adından söz ettirdi. Tüm kategorilerde 2. olan Aldatmak, Camdaki Kız’ı geçemedi ancak yine de başarılı sonuçlar elde etti. Her izleyici grubunda dizi projesi birbirine yakın olanlar elde etti ve reyting oranları ortalamanın üzerinde görüldü. Ancak dizinin yayın hayatına devam edebilmesi için her hafta bu oranda sonuçlar alması gerekiyor.

Yaz döneminde yayın hayatına başlayıp bir dönem boyunca birincilikler elde eden Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ise bazı problemler yaşamaya başladı. Dizinin yeni bölümü 17 Kasım Perşembe akşamında seyirci kitlesi karşısına çıktı ve 18. bölüm elde ettiği oranlarda hayal kırıklığına uğrattı. Önceki haftalara göre izlenme oranlarında bir miktar düşüş yaşayan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ivme kaybetti.

Star TV dizisi olan Duy Beni isimli dizi projesi ise final ve 20. bölümünü 17 Kasım akşamında seyirci karşısına çıkardı. TRT 1 ise Balkan Ninnisi isimli dizinin 20. bölümünü ekranlara taşıdı fakat dizi oldukça düşük sonuçlar aldı. Balkan Ninnisi isimli dizi projesi farklı kültürlere sahip olan insanların bir arada yaşayabileceğini anlatıyor.