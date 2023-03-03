Camdaki Kız 68. Bölüm Özeti! Dün Akşam Yayınlanan Bölümde Neler Oldu?

Sevilen dizi Camdaki Kız, Kanal D yapımı olarak izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Perşembe akşamlarının en sevilen diziler arasında gösterilen söz konusu dizi projesi son olarak 68. bölümünü ekranlara taşıdı. Dün akşam pek çok önemli olayı izleyici ile buluşturan dizi projesi günün en çok izlenen yapımı haline geldi. Tüm reyting kategorilerinde zirveye yerleşen Camdaki Kız dizisinde Nalan ile Sedat'ın ilişkisi gündemde yer aldı.

Gerçek bir hayat hikayesini anlatan ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin 68. bölümü dün akşam Kanal D ekranlarında yer alıyordu. Perşembe akşamlarına adeta damga vuran başarılı yapım heyecan dolu anlar ile geçti. 2 Mart Perşembe akşamında yeni bölümünü izleyici ile buluşturan Camdaki Kız dizisi tüm kategorilerde en yüksek sonucu aldı.

Bir önceki bölümde Sedat'ın otel kaçamağı yapması Nalan tarafından affedilemeyen bir durum olmuştu. Yaşanan bu olay sonrasında Nalan, konakta herkes ile vedalaşarak oradan ayrılma kararı aldı. Sedat ise Nalan'dan ayrılmamak için elinden geleni yapsa da en sonunda pes etme durumunda kaldı. Diğer taraftan Hayri ise Nalan'ın boşanma haberini alması sonrasında havalara uçtu ve büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak o sırada Türkan ve çocukları ise Hayri'nin kapısına dayanmış durumdaydı.

Sedat'ın otel kaçamağı yaptığı sırada Selen, Levent ve Muzo otelde onu gördükleri anda hiç şaşırmamışlardı. Sedat'ı asistanı ile gören bu üçlünün yanına Nalan ve Billur da gelmiş ve bu durum Nalan'ın boşanma kararı almasına sebep olmuştu. Çok hızlı bir şekilde son hamleyi yapan Nalan, Sedat'ı dinlemedi ve onu affetmedi. Bunun yanı sıra babası ve Rafet ile buluşan Nalan, Metin'in kendisini tanıtmasını dinledi ve Metin Rafet'e Feride'nin kardeşi olduğunu ifade etti.