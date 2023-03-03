Demet Özdemir İşte, Aslı Enver Aşkta Kazandı!

Adım Farah isimli televizyon dizisi projesi Fox TV ekranında 1. bölümünü izleyiciyle buluşturdu. Güçlü bir dram projesi ile tekrardan izleyici kitlesi karşısına çıkan Demet Özdemir yeni dizisinin yayınlanması ile büyük bir mutluluk yaşadı. Ünlü oyuncu dizi yayın hayatına başlamadan önce çok heyecanlı olduğunu belirtmişti. Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizi projesi ardından tekrardan bir dram projesi tercih eden Özdemir, güçlü bir oyunculuk performans sergileyerek adından söz edildi.

Dizinin ilk bölümü itibarıyla Engin Akyürek ile çok iyi bir dizi çifti olacağını gözler önüne seren Demet Özdemir için Adım Farah dizisi kariyer hayatında çok önemli bir yerde bulunuyor. Ünlü oyuncu İran'dan Türkiye'ye kaçarak zor koşullarda yaşayan ve çocuğunun hastalığı ile baş etmeye çalışan bir kadın karaktere hayat veriyor.

Henüz anne olmasa da bir annenin yaşadığı hisleri izleyici grubuna yansıtma noktasında çok başarılı olan Demet Özdemir, projenin ilk bölümünde rolün hakkını vererek sosyal medyada övgü dolu paylaşımlara konu oldu. Dizi hayranları ünlü oyuncunun karakteriyle çok güzel bir bütünleşme yaşadığını belirtti ve oyuncunun çok yetenekli olduğunu yazdı. Demet Özdemir'in güzelliğine ve yeteneğine hayran kaldıklarını belirten seyirci grubu dizi hakkında çok sayıda yorum yazdı.

Aslı Enver hayranları ise Adım Farah dizisinin yayın hayatına başlaması ile ünlü oyuncunun ne kadar büyük bir iş kaçırdığını görmüş oldu. Ünlü oyuncu Aslı Enver'in ismiyle Farah dizisi uzun süre boyunca özdeşleşmiş bir yerde bulunuyordu. Ancak daha sonra hamileliği sebebiyle dizi projesinde rol almaktan vazgeçen ünlü oyuncu yerine Demet Özdemir ile bir anlaşma yapılmıştı. Seyirci grubu ise başta Aslı Enver ile Engin Akyürek ikilisinin birbirine çok yakıştığını düşünmüş Fakat daha sonra değişen durumlar sebebiyle Demet Özdemir'e alışmakta zorluk yaşamıştı.