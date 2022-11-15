Çalışmayanlara emeklilik müjdesi geldi! Çifte sigorta yap yüksek maaşı al!

Çifte sigorta yap yüksek maaşı al! Çalışmayanlara emeklilik müjdesi geldi! Ülkemizde ki çalışanların birçoğu emekli olacağı günlerin hayalini kurmaktadır. Aynı zamanda da emekli maaşları düşük emeklilik süresi yüksek olduğundan dolayı emekli maaşını nasıl yükseltebileceğini ve nasıl erken emekli olacağını da araştırmaktadır. Şimdilik emeklilik yaşını erkene çekmek için izlenebilecek yollar da vardır.

Ev Hanımlarına da Emeklilik Hakkı Geliyor

Son dönemlerde ileriye dönük bir güvencesi olmayan ev hanımlarının da desteğe sahip olması için çalışmalar düzenleniyor. Ayrıca isteyen hanımlar isteğe bağlı sigortalılık sisteminden yararlanarak kendileri prim ödeyip emekli olabilirler.

Bu yöntemde emekliliğin yanında hastanelerde tedavi hakkı da kazanılmaktadır.

İsteğe bağlı sigortalılık için sadece SGK müdürlüklerinden birine gidip dilekçe vermek yeterlidir. Bunun haricinde bireysel emeklilik hakkı sunan sigorta firmalarından da yararlanmak mümkündür.

Üstelik özel sigorta şirketlerinin emeklilik yaşı çok daha düşüktür. Bazı durumlarda aylık ödemelere devlet destek verebilmektedir.

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