İnsanların çok akıllı olup olmadığını test eden bulmaca: Milyonda bir bile gören çıkmıyor! 5 kitabı bulana dahi diyorlar

Milyonda bir bile gören çıkmıyor!İnsanların çok akıllı olup olmadığını test eden bulmaca: 5 kitabı bulana dahi diyorlar. Bu tür Zihin Bulmacalarında, problemi dikkatli bir şekilde analiz etmeniz ve analitik ve mantıksal akıl yürütme becerilerinizi kullanarak cevaba ulaşmanız gerekir. Cevap hemen önünüzde olmayacağından, çözüme ulaşmak için yaratıcı düşünmeniz gerekir. Bu yüzden, resmin içine gizlenmiş tüm kitapları tanımlamanız gereken ilginç bir zeka oyunu bulduk.

Yukarıdaki paylaşımda resmin içine gizlenmiş tüm kitapları bulmanız gerekiyor. Bulmaca izleyicilere Kaç tane kitap bulabilirsin? sorusu yöneltildi. Resimde bir çiftin parkın içinde güzel vakit geçirdiğini görebilirsiniz. Piknik sepetlerinde yiyecek taşıyorlar ve parkta bir hasırın üzerinde oturuyorlar. Arkalarında bir yere giden bir şerif var. Asıl zorluk, güzel parkın içine gizlenmiş kitapları bulmaktır.

DİKKATLİCE BAKMAYA BAŞLAYIN!

Cevap oldukça basit ama zor olduğu için bu bulmacayı cevaplamadan önce resme çok dikkatli bakmanız gerekiyor.

CEVAP GELDİ, MİLYONLAR ŞAŞKIN

Resimdeki nesnelere ve insanlara dikkatlice bakarsanız, resimde gizlenmiş tüm kitapları tanıyabileceksiniz.

İŞTE 5 KİTABIN YERİ...

Öyleyse bu görseldeki gizli kitapları belirleyelim:

En kolay fark edilen kitap insanın elinde olan kitaptır.

Bir kitap bir ağacın arkasında.

Piknik sepetinin içinde bir kitap tutuldu

Parktaki çiçek çalılarının altında bir kitap var.

Son kitap Şerif'in cebinde.

Bu zihinsel sınavın cevabı, bu resmin içinde saklı 5 kitap olduğudur. Yukarıdaki zeka oyunu, zekanızı ve gözlem becerilerinizi test etmenin eğlenceli bir yoludur.

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