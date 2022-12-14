Çalışanlara ikramiye müjdesi Resmi Gazete de yayımlandı! 21-22-23 Aralık'ta hesaplarda

Resmi Gazete de yayımlandı! Çalışanlara ikramiye müjdesi! 21-22-23 Aralık'ta hesaplarda... Çalışanlara ikramiye müjdesi geldi, paralar 21-22-23 Aralık'ta hesaplara yatmaya başlıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaları Başkan Erdoğan doğruladı. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından kişilerde bayram havası hakim durumda oldu. Yarın hesaplara yatacak olan maaşlar kişileri heyecanlandırıyor.

Vatandaşlar Çok Mutlu!

Resmi gazetede yayınlanan haber sonrasında vatandaşlar maaşlarını almak için akın ediyorlar. Başkan tarafından yapılan açıklamaların resmi gazeteyle beraber doğrulanmasından sonra kişilerde heyecanlı bir hakim durumda. Kişiler paralarını yarından itibaren banka hesapları üzerinden alabilecekler.

Başkan Erdoğan tarafından yürütülen sürecin kapsamlı bir hizmet dengesi kapsamında yürütülmesi kişileri heyecanlandıran gelişmeler arasında bulunuyor. Resmi gazetede yayınlanan haber sonrasında kişiler ayrıcalıklı bir hizmet sürecinden yararlanarak avantajlı bir hizmet olanağından faydalanma imkanlarına kavuştu.

Süreci en iyi şekilde planlayan bakanlık ek gösterge kapsamında kişilere 1500 TL promosyon hediye edileceğini duyurdu. Bu promosyonu ve ikramiye haberini alanlar hesaplarına ne kadar para yattığını merak edenler maaşlarını çekmek üzere bankalara koştular.

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