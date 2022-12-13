TBMM duyurdu! Emekli ve çalışan kişiler ödeme almak istiyorsa artık 3 bankaya gidebilir! Hemen ödeme verilecek

Nakit ihtiyacı olan emekli ve sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte devlet destekli krediler verileceği açıklandı. ACİL ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz. Acil ihtiyacı olan kişiler para kredisi kullanmak istiyorlarsa, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın yapmış olduğu kampanyaya katılarak destek kredilerinden faydalanabilir.

KAMU BANKALARI ÖN AYAK OLACAK!

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada başta emekli olmak üzere diğer bankalarında, müşterileri olmaları durumunda sigortalı olarak çalışan vatandaşlara da ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılan başvurularda, nakit kredi kullanacak olan kişilerin emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda yüksek limitte krediler kullanabilmektedirler. Uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışan bireysel müşterilerine 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz 50000 TL üzerinde gelir belgesiyle birlikte kredi alabilecekleri, kampanya, devlet destekli olarak verilecek.

KREDİ BAŞVURUSU YAPACAKSINIZ!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kimliğinizle birlikte kolay birşekilde yapabilir, onaylanan kredileri, hesabınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, internet bankacılığı kullanan tüm vatandaşlar için de uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlemler yapılarak uygun faizlerle kredi ödemeleri veriliyor.