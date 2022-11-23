Çalışanlara çift maaş müjdesi geldi! Yalnızca başvuru yapanlar alıyor! İşte ayrıntılar

Yalnızca başvuru yapanlar alıyor! Çalışanlara çift maaş müjdesi geldi! İşte ayrıntılar... Birçok kişi tarafından bilinmeyen bir uygulama hakkında bilgi almak isteyenler yazıyı okumayı sürdürebilir. Çift maaş daha doğrusu çift ücret almak mümkündür. Ancak bunun için haklarınızı iyi bilmek ve haklarınızı kullanmak istemeniz şartı var. Çift ücret ancak talep edilirse alınıyor.

Kimler Çift Maaş Alacak

Bilindiği üzere ülkemizde resmi bayram ve dini bayramlarda birçok kişi zorunlu olarak çalışmamaktadır. Ancak bazı iş kollarında üretimin hiç durmaması, iş akışının sürekli devam etmesi gerekmektedir.

Bu tür işlerde üretimin durmaması için bayram tatilleri uygulaması yapılmıyor olabilir. İşte bu işletmelerde çalışanlar tatil yapmadıkları dönemlerin parasını alabilmektedir.

Bu iş yerlerinde çalışanlar ilk iş akitlerini yaparken imzaladıkları maddeler arasında bayram çalışmalarını kabul ettikleri maddeler de mutlaka vardır. Aksi halde bayramlarda çalışmama hakkını kullanabilmektedirler.

Çalışanların bu haklarını bilip çalışmamak ya da çalışırlarsa çift ücret talep ederek çalışma olanakları vardır. Tabi sözleşme ile bayram tatillerini kabul edenler işverenin şartını kabul etmiş durumdadırlar.

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