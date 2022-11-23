Bugün onay çıktı, devlet 2200 TL ödüyor! ATM ve PTT'den bankamatik kartı olanlara hemen yatıyor!

ATM ve PTT'den bankamatik kartı olanlara hemen yatıyor! Bugün onay çıktı, devlet 2200 TL ödüyor! Destek alacak kişilere bu destekler bankamatik üzerinden ödeniyor. PTT kartınız varsa yatırılacak olan bu yardımlar hemen hesabınıza yatacak. Aile destek paketleri açıklandıkça bu paketlerden yararlanacak olan kişilerin de hesaplarına bu konuda bilgilendirme gelmeye devam ediyor. Destek almak için uygun olup olmadığınıza bakmak için kişisel bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.

Aile Destek ödemesi kimlere yapılıyor?

Destek ödemeleri maddi olarak sıkıntı yaşayan ailelere yapılmaktadır. Bunun için aile içinde maaşlı çalışan kişinin olmamsına bakılmaktadır.

Ayrıca bu yardımı alacak ailede çalışan birinin olması durumunda aile fert sayısı ile kazanç oranına bakılması gerekmektedir. Bunun için aile ziyareti yapılarak bu desteğin verilip verilmeyeceğine karar verilmektedir.

Ailede para kazanan kişinin kazancı aile fertlerinin geçimine yetmeyecek miktarda ise bu aileye destek verilmektedir.

Bunun yanında hiçbir kazancı olmayan ve evde çalışanı olmayan ailelere doğrudan bu ödemeler yapılmaktadır. Bu kişilerin banka hesaplarına belirlene tutar yatırılmaktadır. Böylece maddi olarak sıkıntı yaşayan aileler biraz da olsun sıkıntılarına çözüm bulmuş ve nefes almış olacaktır.

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