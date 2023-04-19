Memur ve Kamu İşçilerine Zam Müjdesi: 1 Mayıs'ta Açıklanacak!

Türkiye'de yaklaşan seçim öncesi, memur ve kamu işçileri zam bekleyişine devam ediyor. 2024-2025 Toplu Sözleşme görüşmeleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı ve milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu görüşmelerdeydi. Kamu işçilerinin yanı sıra memur ve memur emeklilerini de yakından ilgilendiren zam kararı için bir tarih verildi. Heyecanla beklenen ara zam kararı, 1 Mayıs tarihinde açıklanacak. Bu da seçim öncesi çalışanların maaşlarının değişeceği anlamına geliyor.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor: Memur ve Kamu İşçileri Beklentilerini Dile Getirdi

Toplu sözleşme görüşmeleri sırasında, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren rakamlar ve taban maaşlar da tartışmaya açıldı. Hükümetin teklifi, 12.000 lira taban ücret ve ilk 6 ayda %40 zam olarak ortaya çıktı. Ancak işçi tarafı bu teklifi kabul etmeyerek, beklentilerini dile getirdi. İşçi tarafının taban aylığı beklentisi 15.000 lira ve ilk 6 ay için %45 zamma ek olarak yüzde 15 refah payı oldu. Görüşmeler, bayram nedeniyle bir haftalık ara verildi ancak bayramdan sonra önemli bir kararın verileceği tahmin ediliyor.

1 Mayıs tarihinde açıklanacak olan ara zam, memur ve memur emeklilerini de yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayı olarak işaret edilen zam tarihi, son dönemlerde yaşanan gelişmelerle birlikte değişikliğe uğradı. Seçim öncesi milyonlarca kişiye jest olarak kabul edilen zam kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Memur ve kamu işçileri için toplu sözleşme görüşmeleri hala devam ediyor ve beklentilerini dile getirmeye devam ediyorlar. 1 Mayıs'ta açıklanacak olan ara zam kararı, milyonlarca kişi için sevindirici bir haber olacak. Ancak, görüşmelerin devam etmesi nedeniyle zam kararının nasıl şekilleneceği henüz net değil. İşçilerin taleplerinin dikkate alınması, zam kararının şekillenmesinde önemli bir faktör olacak.