Büyükçekmece Kazı Alanında Erkek Cesedi Bulundu

Geçtiğimiz hafta Salı gününden beri Büyükçekmece'de bulunan bir arazide kazı çalışmaları İstanbul'da bir şahsın kaybolduğu başvurusunun yapılması üzerine gerçekleştiriliyordu. Söz konusu alanda yapılan kazı çalışmalarında bir erkek cesedinin bulunduğu öğrenildi ve konu hakkında detaylar da vatandaşlar tarafından araştırıldı.

20 Ocak tarihinden bugüne kayıp olarak aranan Murat K. isimli şahsın bulunması ile ilgili Adana İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan özel ekiplerin Anadolu Adliyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalar başlattığı açıklanmıştı. Salı günü sabah saatlerinde boş bir arazide Büyükçekmece Pınar Mahallesi'nde yapılan çalışmalara bugün de devam edildi ve çalışmaların 4. gününde bir erkek cesedinin bulunduğu açıklandı.

Aramaların 15 kişiden oluşan özel ekip tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken boş arazide bataklık olan bölge üzerinde vidanjör yardımı ile suyun çekildiği ve daha sonra söz konusu şahsa ait olduğu sanılan cansız bedenin iş makinasına takıldığı aktarıldı. İş makinasına takılan cansız bedenin 15 kişilik özel ekip tarafından çıkartıldığı öğrenirken beden üzerinde Murat K. isimli şahsın kaybolduğu gün üzerinde bulunan kıyafetlerin olduğu tespiti de gerçekleşti. Buna yanı sıra cesedin bulunduğu bölgenin drone ile görüntülenmesi de gündemde yer alan detaylar arasında gösterildi.

Dehşet verici çalışma ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında fiziki ve teknik takibin detayları da öğrenildi ve açıklanan bilgiler gündemde yer alarak vatandaşın dikkatini çekti.

Konu ile görevli ekiplerin olay yerine yapmış olduğu çalışmalar devam ederken Murat K. isimli şahsın kaybolması hakkında yürütülen soruşturma kapsamında detaylar da öğrenildi. İsimleri Erdem Ö. ve Fatih E. olan ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü koruma büro amirliğinde görevli olan polis memurlarının 20 Ocak tarihinde Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde polis kimliğini kullanarak Murat K.’yı gözaltına aldığı açıklandı. Gözaltına aldıkları şahsı 2 polisin emniyete götürmek yerine Şişli Çağlayan’da buluştukları ailesine para karşılığı teslim etmesi de açıklanan bilgiler arasında gösterildi.