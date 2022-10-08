Bütün Kiracıları İlgilendiren Durum! Kira Artış Oranı Belli Oldu

Öte taraftan İstanbul, dünyada 150 şehir içinde kira fiyatları en yüksek olacak şekilde birinci sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyonların ardından kira fiyatlarındaki artış merak konusu oldu. İşte detaylar…

TÜİK’ in enflasyon oranlarını açıklaması ile vatandaşlar birçok konuda araştırmaya başladı. Bu konulara baktığımız zaman memur ve emekli maaşının yanında kira oranlarında ki artışta oldukça merak konusu oldu. Türkiye’ de yaşayan milyonlarca kiracı bilhassa kira artış oranını artan enflasyon oranlarını göz önünde bulundurarak tahmini rakamlarla belirlemeye çalıştı.

Bütün Kiracıları İlgilendiren Durum!

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlenmeler son zamanların en güncel konuları arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta gram altın son zamanların en düşük seviyesine düştü. Ancak bu hafta gram altın fiyatları tekrardan toparlanarak yükselişe geçti. Bu kadar hareketli bir piyasa da dolara baktığımız zaman yükselişin devam ettiğini ve tarihi zirvelerin yaşandığını ifade edebiliriz.

Yatımcıyı piyasaya çekmek açısından güvenli bir yatırım alanının oluşturulması lazım. Aksi durumda bilhassa yabancı yatırımcı böyle hareketli bir piyasa da bulunmak istemeyecektir. Dolayısı ile Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından yatırımcı oldukça önem arz ediyor hele de yabancı yatırımcı piyasa açısından çok daha önemlidir. Küresel piyasalarda yaşanan yüksek enflasyon ile mücadele Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşın da eklenmesi ile ülkelerin ekonomileri de oldukça olumsuz etkilenmiştir.

Türkiye’ nin konjonktürel olarak yaşadığı olaylar daha çok küresel piyasalarda yaşanan ekonomik kriz olarak görülse de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının almış olduğu kararlar kapsamında uygulanan politikaların da etkili olduğunu ifade edebiliriz. Coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Türkiye konum olarak da önemli bir yerde bulunmaktadır.

Kira Artış Oranı Belli Oldu

Genel anlamda ekonomik olarak hem küresel piyasalardaki durumdan hem de ulusal boyutta yaşananlardan bahsettik. Dolayısı ile TÜİK’ in açıklamış olduğu enflasyon oranlarından sonra kira artış oranı merak konusu oldu. Milyonlarca kiracı ev bulmakta zorlanıyor. Bilhassa kira fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklı insanlar kiralık ev bulmakta zorlandı. Hatta İstanbul dünya genelinde 150 şehir içinde en yüksek kira fiyatlarına sahip şehir oldu.

3 Ekim 2022 tarihinde TÜİK’ in açıklamış olduğu enflasyon oranlarından sonra milyonlarca vatandaş kira artış oranlarını merak etti. Fahiş kira fiyatlarından kaynaklı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önemli bir adım atmıştı. Atılan adım ile kurulan Komisyon konut kiralarına kira artış oranını bir senelik olarak sabitleme yönünde olmuştu.

TBMM’ nin getirmiş olduğu sınırlama kapsamında bir yıl boyunca kira artış oranı ne kadar yükselirse yükselsin konutlara en çok %25 oranında zam yapılabileceği kararı alındı. Ayrıca Ekim ayı için de bu kira artış oranı kapsayıcı olacak ve geçici yasa ile yasalaştırıldığı belirtildi. Konut haricindeki bütün kiralar için hala kira artış oranı geçerliliğini koruyor ve kira zamlarının sabitlenmesi 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

TÜİK’ in açıklamış olduğu enflasyon oranları göz önünde bulundurulduğunda yıllık enflasyon %80’ in üzerinde görünüyor. Bu kapsamda bu seneki kira oranı hesabının Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ ın açıklamış olduğu kira yılının %25’ ini geçmemek şartı ile yapılacak artışların daha da çok olacağını ifade edebiliriz. Dolayısı ile Eylül ayına kadar ev kiralamak isteyen kişiler ev kiralayamasa gelecek aylarda daha yüksek miktarlarda ev kiralama ihtimalinin olduğunu ifade edebiliriz.