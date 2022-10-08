Asgari Ücret ve Memur Zammı Belli Oldu! Bakan Nureddin Nebati Açıkladı

Milyonlarca vatandaş asgari ücretin be kadar olacağını araştırmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayında asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı.

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik krizin Türkiye’de de hissedildiğini çok açık bir şekilde görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde bile bugünlerde yüksek enflasyon ile mücadelenin devam ettiğini ifade edebiliriz. ABD en son yaptığı merkez bankası FED toplantısında politika faizini çıkarmıştı. Türkiye ise politika faizinde indirim yapmıştı. Böylesi bir ekonomik durumda TÜİK’ in de enflasyon kararlarını açıklamasının ardından en çok merak edilen konular arasında asgari ücretin ne kadar olacağı yer aldı.

Asgari Ücret ve Memur Zammı Belli Oldu!

Son zamanlarda enflasyon oranlarındaki yükselişten kaynaklı ülkeler çeşitli politikalar yürütmektedir. Bu kapsamda her ülkenin kendi ekonomi profiline göre politika ürettiğini ifade edebiliriz. Ancak küresel çağda birbirine entegre bir yapı içerisinde bulunan ülkelerin bu konuda tam bağımsız davranması mümkün görünmemektedir. Dolayısı ile bir ülkede yaşanan ekonomik kriz diğer ülkeleri de etkilemektedir.

Yüksek enflasyon ile mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizinde ’ten ’ye oranında düşüşe gitti. Öte taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon ile ilgili olarak Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebat, “Ülkemizde enflasyonu kalıcı olarak beraberce yeneceğiz. Önceliğimiz üretim ve istihdam. Sürdürülebilir üretim için fiyat istikrarının yanında teknoloji yoğun ve iklim dostu olması gerektiğinin farkındayız” ifadelerini kullandı. Bakan burada sadece enflasyon ile mücadeleyi anlatmakla kalmadı aynı zamanda İklim değişikliği ile mücadele kapsamında iklim dostu üretime de vurgu yaptığını belirtebiliriz.

Bakan Nureddin Nebati Açıkladı!

TÜİK’ in açıklamış olduğu enflasyon oranından sonra milyonlarca vatandaş hem emekli ve memur maaşlarına gelecek zammı hem de asgari ücretlerine gelecek zammı araştırmaya başladı. Bakan Nureddin Nebati konu ile ilgili olarak katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Öte taraftan Bakan Nebati enflasyon ile mücadele ve Türkiye ekonomi modeli ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyon sadece Türkiye’ nin problemi değil, bütün dünyanın problemi. Avrupa resesyona doğru gidiyor. ABD’ de enflasyon sürekli tartışılır halde. Küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş gösteriyor bu artışın sebebi olarak. Salgında iş yerleri kapandı, üretim durdu, sağlık sistemleri birçok yerde adeta çöktü. İnsanların bir yıl sonrasına ilişkin ön görüleri kayboldu. Mayıs ayından itibaren Türkiye’ nin ve dünyanın normalleşeceğini öngörüyorduk. 21 Şubat’ta savaş başladı. 3 gün sürecek denilen savaş bugün Avrupa’yı kuşatmış durumda” ifadelerini kullandı. Bakan Nebati burada öngörülerin gerçekleşmediğine vurgu yaptı.

Memur ve emekli maaşının yanında asgari ücretin ne kadar olacağı yönünde açıklamalar da yapıldı. Bakan Nureddin Nebati, “2022 yılından bugüne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. %95 civarında bir iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelirliler, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak” şeklinde konuştu.