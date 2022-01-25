Burkina Faso Darbesinin Lideri Paul-Henri Damiba Kimdir?

Burkina Faso'nun başkentinde güvenliği denetlemek üzere atanan bir yarbay, Ouagadougou'daki ağır silahlı çatışmaların ardından Cumhurbaşkanı Roch Kabore'u deviren askeri darbenin lideri olarak ortaya çıktı.

Askeri kıyafetler ve kırmızı bir bere giyen Paul-Henri Sandaogo Damiba, Pazartesi günü iktidarı ele geçiren Yurtsever Koruma ve Restorasyon Hareketi'nin (MPSR) başkanı olarak sunuldu.

Damiba'nın solunda duran bir yüzbaşı, Radiodiffusion Television du Burkina'da (RTB) yarbayın adına yaptığı açıklamayı okurken, "Ordunun tüm bölümlerini içeren MPSR, Başkan Kabore'nin görevine bugün son vermeye karar verdi" dedi.

41 yaşındaki subay, Aralık ayında Kabore tarafından Burkina Faso'nun üçüncü askeri bölgesinin komutanlığına terfi etmişti.

Stratejik pozisyona atama, savaşçıların kuzeydeki Inata kasabasındaki bir jandarma karakoluna düzenlediği ve 49 askeri subayı ve dört sivili öldüren saldırısının ardından geldi.

Askerlerin iki hafta boyunca erzak tayınları olmadan gittiğine dair haberler, hükümet karşıtı protestolara yol açtı ve Kabore'ye istifa çağrısı yaptı.

Yeni görevinde Damiba, ayaklanmaya karşı savaşma niyetiyle kilit rollere yeni subaylar atayarak askeri safları yeniden düzenlemeye başladı.

Ordu tarafından yükselen isyancı şiddeti nedeniyle suçlanan Kabore'nin aksine, Damiba kendisini terörle mücadelede uzman olarak sunmaya çalıştı.

Paris'te bir askeri akademide okudu ve Conservatoire National des Arts et Metiers'den ceza bilimleri alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Haziran ayında Batı Afrika Orduları ve Terörizm: Belirsiz Yanıtlar? burada Sahel bölgesindeki terörle mücadele stratejilerini ve sınırlarını analiz etti.

1987'den 2011'e kadar, eski cumhurbaşkanı Blaise Compaore'nin Başkanlık Güvenlik Alayı'nın (RPS) bir parçasıydı ve 2014'te yüz binlerce insanın yönetimini genişletme planlarını protesto etmek için sokaklara çıkmasıyla devrildi.

Birim daha sonra geçiş hükümeti tarafından feshedildi ve bu, bazı memurlar arasında kızgınlığa neden oldu. L'Observateur gazetesine göre Damiba, bir protesto dalgası ve şiddetli bir ordu isyanının ardından 2011 yılında RPS'den ayrıldı.

Daha sonra kuzeydoğudaki Dori kasabasına 11. Piyade Komando Alayı (RIC) Komutanı olarak ve kuzeydeki Ouahigouya kasabasına 12. RIC Komutanı olarak gönderildi. 2015 yılında, Damiba ve diğer subaylar, geçiş hükümetini kısaca deviren bir darbe girişiminde yer aldı. Daha sonra Burkinabe medyasında yer alan haberlere göre darbenin arkasındaki komplocular davasında bazı darbecilerle temaslarını tartışırken ifade verdi.

L'Observateur'a göre Damiba, 2015'teki olayların ardından yurtdışındaki zamanı hakkında daha fazla ayrıntı vermeyen askeri çalışmalara devam etmek için ülkeyi terk etti. Döndükten sonra, Burkina Faso'nun terörle mücadele stratejisini desteklemekle görevli bir alay olan 30. RCAS'ın liderliğini üstlendi.

3 Aralık'ta Kabore, Damiba'yı Ouagadougou'yu dini bir isyanın oluşturduğu tehditlerden korumakla görevlendirdi. Analistler, Pazartesi günkü darbenin, 2015 darbe girişimine karışan bazı önemli askeri şahsiyetlerin hapsedildiği bir hapishaneye ev sahipliği yapan askeri üste bir isyan olarak başladığını öne sürdüler.