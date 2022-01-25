Çip Devi Nvidia, Arm İçin 40 Milyar Dolarlık Teklifini İptal Edecek Mi?

Konuya aşina olan insanlara göre, Nvidia Corp, 40 milyar dolarlık çip anlaşmasının onayını kazanmakta çok az ilerleme kaydettikten veya hiç ilerleme kaydetmedikten sonra Arm Ltd.'yi SoftBank Group Corp.'tan satın almaktan sessizce vazgeçmeye hazırlanıyor

Nvidia, tartışmaların özel olduğu için kimliğinin açıklanmamasını isteyen bir kişiye göre, ortaklarına işlemin kapanmasını beklemediğini söyledi. Bu arada SoftBank, Nvidia'nın devralınmasına alternatif olarak Arm'ın ilk halka arzına yönelik hazırlıkları hızlandırıyor, dedi bir başkası.

Eylül 2020'de duyurulduğunda tarihin en büyük yarı iletken anlaşması olmaya hazırlanan satın alma, düzenleyicilerden ve Arm'ın kendi müşterileri de dahil olmak üzere çip endüstrisinden şiddetli bir tepki aldı. ABD Federal Ticaret Komisyonu, Nvidia'nın Arm'ın çip tasarımları üzerinde kontrolü ele geçirmesi durumunda çok güçlü olacağını savunarak Aralık ayında işlemi durdurmak için dava açtı.

Bir kişiye göre satın alma, yetkililerin başka yerlerde onay alması durumunda devralmayı engelleme eğiliminde olduğu Çin'de de dirençle karşı karşıya. Ama bu kadar ileri gitmesini beklemiyorlar.

Hem Nvidia hem de Arm'ın liderliği, insanlara göre hala düzenleyicilere davalarını savunuyor ve nihai kararlar alınmadı. Ve tüm bunlar boyunca, şirketler satın alma taahhütlerini halka açık bir şekilde sürdürdüler.

Nvidia sözcüsü Bob Sherbin, "En son düzenleyici dosyalamalarımızda ayrıntılı olarak ifade edilen görüşleri tutmaya devam ediyoruz - bu işlemin Arm'ı hızlandırma ve rekabeti ve yeniliği artırma fırsatı sağladığına dair" dedi.

Bir SoftBank sözcüsü e-postayla gönderilen bir açıklamada, "İşlemin onaylanacağından umutluyuz" dedi. Nvidia hisseleri Salı günü New York'ta %5,6 kadar düştü. SoftBank'ın ABD mevduat hisseleri %4,8 düştü.

Nvidia anlaşmayı sınırı aşmayı başarırsa, bu, bir grafik kartı işini bir çip yapma imparatorluğuna dönüştüren İcra Kurulu Başkanı Jensen Huang için büyük bir darbe olacaktır. Halihazırda, yarım trilyon dolardan fazla piyasa değeri ile yarı iletken endüstrisindeki en değerli ABD şirketinin tepesinde oturuyor.

Ama zorlu bir mücadele olacak. Qualcomm Inc., yaklaşık iki yıllık düzenleyici engellerin ardından 2018'de 44 milyar dolarlık NXP Semiconductors NV'yi devralmasının fişini çekti.

Arm'ın satışı yoğun bir inceleme altında, çünkü çip tasarımları telefonlardan arabalara ve fabrika ekipmanlarına kadar her şeyde kullanılıyor ve tarafsızlığı iş modelinin temeli yapıyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, Arm teknolojisine güveniyor ve Nvidia altında sınırsız erişimi kaybedebileceklerinden korkuyorlar.

Teknoloji devleri devralmaya karşı sıraya girdi. Süreci bilen kişilere göre Qualcomm, Microsoft Corp., Intel Corp. ve Amazon.com Inc.'den oluşan bir grup, dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilere anlaşmayı sonlandırmaya yetecek kadar mühimmat sağladı. ABD ve Çin'de onaya ihtiyaç duymanın yanı sıra, Silah alımının, her ikisi de anlaşmayı yakından inceleyen Avrupa Birliği ve İngiltere'den onay alması gerekiyor. Çile, Nvidia içinde bölünmeler yarattı. Şirketteki bazı kişiler satın almanın yenilgisine boyun eğdi, ancak diğerleri yönetimin FTC denemesini işlemin esasını göstermek için kullanabileceğini düşünüyor.

SoftBank içinde, özellikle Nvidia'nın hisse senedi fiyatındaki bir kazanç işlemi daha değerli hale getirdiğinden, sürecin devam etmesine izin vermek isteyen gruplar var. Yakın tarihli bir düşüşten sonra bile, Nvidia hisseleri Arm anlaşmasının açıklanmasından bu yana neredeyse iki katına çıktı. Bu, ilk 40 milyar dolarlık fiyat etiketine on milyarlarca dolar ekledi.

SoftBank'taki diğerleri, çip endüstrisi hala yatırımcılar için çekici kabul edilirken, Arm için halka arzı daha erken sürdürmeyi tercih eder. Zaten, yavaşlama endişeleri artıyor.

Nvidia ve SoftBank arasındaki ilk anlaşma, sahte yapıldıktan iki yıl sonra 13 Eylül'de sona eriyor, ancak onaylar daha uzun sürerse otomatik olarak yenilenecek. Nvidia, başlangıçta işlemin kapatılmasının “yaklaşık 18 ay” süreceğini söyledi. Bu zaman çizelgesi, bu yılın Mart ayı civarında tamamlanmasını öneriyor - artık olası olmayan bir şey.