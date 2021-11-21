Burcu Biricik’in Dizideki Pasta Sahnesi Olay Oldu

İkinci sezonu ile büyük beğeni toplayarak izlenilmeye devam eden ve Kanal D ekranlarında izleyici kitlesi karşısına çıkan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde rol alan Burcu Biricik sıklıkla sosyal medya paylaşımları gerçekleştiriyor. Gerçek bir hayat öyküsünden esinlenerek televizyon dizisine uyarlanan Camdaki Kız’da başarılı bir performans sergileyen ünlü isim dizinin başrolü olan Nâlân’a hayat vermekte.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan ve OGM Pictures imzalı olarak izleyici karşısına çıkan yapımda Feyyaz Şerifoğlu ile Burcu Biricik başrolde bulunuyor. İki başarılı ismi yanı sıra oyuncu kadrosunda Nur Sürer, Tamer Levent, Şerif Erol, Enis Arıkan ve Devrim Yakut gibi usta oyuncular da bulunuyor. Çarşamba akşamlarında izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi reyting oranlarında da birincilik almayı ihmal etmiyor.

Yapımda adeta modern bir prenses masalı içerisinde gösteren fakat çocukluğundan beri annesi Feride'nin kendisini baskılaması ile büyük acılar çeken Nalan'ın hikayesi seyirci kitlesini üzüntüye boğuyor. Kilo almaması için annesinin her yediğiniz saydığı Nalan karakteri Sedat ile evlenmesi ardından da formunu korumak durumunda kalmış ve kendisini baskı altında hissetmeye devam etmişti.

Annesinin kendisini baskılanması ile dış görünüşüne çok fazla dikkat eden Nalan'ın çerçeve içerisinde hayatını sürdürmeye çalışması dizi hayranlarının içini burkan bir ayrıntı olarak görülüyor. Diğer taraftan Feyyaz Şerifoğlu tarafından hayat verilen eşi Sedat tarafından aldatılması, Sedat'ın kendisinden boşanmak istemesi ve son bölümde de Sedat'ın Cana ile yurtdışına kaçma planı Nalan’ı altüst eden bazı olaylar oldu.

Dizinin 19. bölümünde Burcu Biricik’in pastayı elleri ile yediği anlar dizi hayranlarının aklında kaldı. Senelerce tatlı yemekten alıkonulan Nalan karakteri sorunlardan kaçıp arkadaşının evinde kaldığı gece buzdolabında bulunan pastaya saldırdı ve sosyal medyada bu espri konusu oldu. Seyirci kitlesi Burcu Biricik’in çekimlerin yapıldığı sırada o pastayı kaç defa yediğini merak etti.