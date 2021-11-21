İzmir'de Kızına Cinsel İstismar İddiasında Yeni Gelişme

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda 36 yaşındaki Asya D., boşanmalarına rağmen hala aynı evi paylaştığı 42 yaşındaki Serkan E.’yi iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile yaralamıştı. Tabanca ile eski eşini yaraladığı olay hakkında önemli bir gelişme meydana geldi ve detaylar merak konusu oldu.

İğrenç olayda 15 yaşındaki Sıla E. tarafından kayıt altına alınan sesler hakkında bilirkişi raporu da çıktı ve tespit edilen durumlar yazıldı. Raporun sonuç kısmından kayıt altına alınan diyaloglardan erkek şahsın kıza yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunduğunun ve cinsel anlamda söylemlerde bulunduğunu da tespitinin gerçekleştiği ifade edildi.

7 Eylül tarihinde saat 02.00’de meydana gelen olay İzmir'in Konak ilçesi Hilal Mahallesi'nde yaşanmıştı. İddialara göre işsiz olan 40 yaşındaki Serkan E., 9 sene önce 19 yaşındaki büyük kızı Ecem B.’ye cinsel istismarda bulunmaya başlamıştı. Daha sonra Serkan E.’nin başka bir suçtan cezaevine girmesi ile 4 yıl süren cinsel istismar son bulmuştu. Daha sonra durumu annesini anlatan Ecem D., annesini kendisine inandıramamıştı ve annesi kendisini psikiyatrist de götürmüştü. İlaç kullanan ve tedavi gören Ecem D., daha sonra ise kaçarak evlilik yapmış ve evden uzaklaşma kararı almıştı.

Tahliye olması ile eve dönen Serkan E., bu defa da küçük kızı olan Sıla E.’ye cinsel istismarda bulundu ve küçük kız yine annesine yaşadığı korkunç olayı anlattı. Anne ise büyük kızının söylediklerini hatırladı ve kızının üzerine ses kayıt cihazı yerleştirdi ve bu şekilde istismar kayıt altına alındı.

Çiftin ilk çocuğu Ecem D. ise ifadesinde babası ve annesinin boşanmalarına rağmen beraber yaşadığını anlattı. Babasının kendisini taciz ettiğini ifade eden Ecem D., iğrenç olayın yaklaşık olarak 9 sene önce başladığını ve 4 sene sürdüğünü söyledi. Bu durumu anlatması durumunda ise babasının kendisini, annesi ve kardeşlerini öldürmesi ile tehdit ettiğini açıklayarak korkudan bir şey yapamadığını aktardı.