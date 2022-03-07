Burçin Terzioğlu'nun Yeni Dizisi Beklenirken Kötü Haber Geldi

Bugüne kadar rol aldığı projelerde sergilediği oyunculuk performansı sebebiyle milyonların kalbini çalan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, beğenilerek izlenmeye devam ediyor. Çok geniş bir hayran kitlesine sahip olan yetenekli oyuncu Burçin Terzioğlu uzun yıllardır dizilerde ve sinema filmlerinde rol alıyor. Bunun yanı sıra ünlü oyuncunun hiç akıldan çıkmayan projelerinin de bulunduğu bilinirken ünlü ismin yeni dizisinin ne olacağı bir süredir araştırılıyor.

1980 senesinde hayata gözlerini açan Burçin Terzioğlu, çocukluk yılları itibaren setlerde bulunuyor. Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, karaktere duygu katan güçlü performansının yanı sıra tecrübeli bir isim olarak da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun sevenleri ise Burçin Terzioğlu'nun yeni bir dizide yer almasını istiyor ve bu durum ile ilgili açıklamalar sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda gözler önüne seriliyor.

Kendisinden haber bekleyenlere dikkat çekici bir mesaj yollayan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, dizlerde yer alma konusunda istekli davranıyordu. Ünlü isim 2015 ile 2017 seneleri arasında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı fakat sonraki projelerinde ise diziler hayal kırıklığına uğratan sonuçlar almıştı.

Ünlü oyuncu merak içerisinde beklenen açıklamayı yaparken bir şey yapmadığını, net olan bir durumun bulunmadığını ve görüşme zamanlarının belli olduğu zaman bunu bildireceğini yazdı. Ünlü oyuncu uzun soluklu bir projede yer almak isterken bunun dijital mi yoksa televizyon mu olacağı ise henüz belli olmadı. Her iki platformda da yer alabileceğini açıklayan ünlü oyuncunun bir sonraki projesi ile merak ve heyecan içerisinde bekleniyor

Bugüne kadar Kurşun dizisinde de rol alan ünlü oyuncunun dizisi yalnızca 7 bölüm sürmüş sonrasında ise Yalancı dizisi sadece 9 bölüm boyunca ekranlarda yer alabilmeyi başarmıştı. Diğer taraftan Hükümsüz ve Hakan Muhafız gibi dijital projelerde de yer alan ünlü oyuncu tekrardan setlere dönmek istiyor.