Hande Subaşı Kadınların Derdini Anlattı

Toplumsal bir yara olarak hala adından söz ettiren kadına yönelik şiddet olayları ülkemizde hiç bitmiyor ve farkındalık ile ilgili önemli mesajlar da yayınlanıyor. Başarılı oyuncu Hazal Subaşı dikkat çekici bir açıklamada bulundu ve kadınların sürekli tetikte yaşamak durumunda kaldığını ve bu durumun oldukça ürkütücü olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada bu yönde olayları birçok meslektaşının yaşadığı konusuna dikkat çeken ünlü oyuncu Hande Subaşı, kendisinin başına ise saplantılı bir hayran sebebiyle bir şey gelmediğini dile getirdi. Diğer taraftan her an böyle bir şey yaşıyor olabileceğini de bildiğini ifade eden ünlü isim, gittiği yerlerde önüne, arkasına, çevresine ve saate baktığını söyledi. Özellikle kadın olması sebebiyle bu duruma dikkat ettiğini açıklayan oyuncu kadınların ortak derdine dokundu.

Sosyal medya hesabında çok vakit harcamadığını ifade eden Hande Subaşı orada yaşamaması sebebiyle arada paylaşımlar yaptığını ve güzel mesajları gördüğünü söyledi. Sosyal medyanın kendisi için gerçek bir dünya olmadığını açıklayan Subaşı, herkesin kendisini oraya kaptırdığını anlatırken her bireyin sosyal medyadan biraz daha uzak durması gerektiğini ifade etti Sosyal meydanın kendisi için zaman kaybolduğuna çıkan ünlü oyuncu, çok ilgisini çekmediğini, gerçek olmadığını ve bu konuda kendisinin biraz eski kafalı olabileceğini açıkladı

Ünlü oyuncu Hande Subaşı sosyal medyada etkili paylaşımlar gerçekleştiren oyunculara daha fazla başrol teklifi gelmesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu ve bu durumun mümkün olduğunu ve o şekilde tercih edenlerin bulunabileceğini söyledi. Diğer taraftan öyle bakmayanların da bulunduğunu ve severek izlenen ve çok değerli olan oyuncuların milyon takipçisinin olmadığını ifade etti. Bu durumu tercih edenlerin tanıtıma önem verebileceğini de açıklayan ünlü oyuncu Hande Subaşı güncel olarak dinlenmekte olduğunu ve kendisine gelen işleri değerlendirme aşamasında bulunduğunu açıkladı. Bu aşamada anlaşma yaptığı bir projesinin olmadığını ifade eden ünlü oyuncu, Baht Oyunu isimli dizide Nergis karakterine hayat vermiş ve sergilediği performansla beğeni toplamıştı.