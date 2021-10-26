Burak Deniz Aşktan Yana Şanssız

ATV ekranlarında izleyici kitlesi karşına çıkan Maraşlı dizisinde Alina Boz ile birlikte rol alan ünlü oyuncu Burak Deniz, Maraşlı Celal karakterine hayat vermişti. Dizide sergilediği performans ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve adından söz ettiren ünlü oyuncu dizideki tarzı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Oldukça başarılı geçen Maraşlı isimli televizyon dizisinin final yaparak ekranlara veda etmesi sonrasında Ferzan Özpetek’in Cahil Periler isimli dizisi için İtalya'ya giden başarılı oyuncu Burak Deniz, projenin 4 bölümünde yer almıştı. Dizide Arman isimli bir fotoğrafçıyı heyecanlandıran yetenekli oyuncu daha sonra Netflix dizisi olan Şahmeran’da da boy göstermişti. Serenay Sarıkaya ile beraber Netflix için çekilen fantastik dizi Şahmeran'da bulunan ünlü oyuncu aşk hayatı ile de gündemde yer almaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden manken Didem Soydan ile yaşadığı aşkı gözler önüne seren oyuncu, ünlü mankene aşkını dile getirdi. Yetenekli isim Burak Deniz hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı. Didem Soydan ile Burak Deniz aşkı bitti mi? Didem Soydan ile Burak Deniz neden ayrıldı? şeklinde sorular merak edildi. Ünlü oyuncunun ilişkisinin bittiği ortaya çıktı ve detaylar merak konusu oldu.

Yaklaşık olarak 2 senedir birlikte olan Burak Deniz ve Didem Soydan çiftinin ayrıldığı öğrenildi ve konu magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Ayrılığın sebebinin ise son zamanlarda manken Didem Soydan'ın cüretkar pozlarından kaynaklandığı öne sürüldü. Konu hakkında iddialara göre oyuncu Burak Deniz, Didem Soydan'ın pozlarından rahatsız oldu ve bu sebeple ilişki de bitti.

Ayrılık haberleri ile dikkat çeken ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile gündemde yer aldı. Bunun yanı sıra Didem Soydan ile birlikte çekilen fotoğraflarını da kaldıran ünlü oyuncu ile mankenin birbirlerini takipten çıkması da ilgi çekici bir gelişme olarak yorumlandı.