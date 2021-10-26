Star TV'den Çok İddialı Dizi Haberi

Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Sana Söz isimli dizinin yayına başlama günü hakkında bazı açıklamalar yapıldı ve detaylar merak konusu oldu. Nehir Erdoğan ile Erkan Petekkaya gibi birbirinden başarılı 2 oyuncunun başrollerini paylaştığı Sana Söz isimli televizyon dizisi projesinin yayın gününün belli olması merakları giderdi. Projenin 29 Ekim Cuma gününde ilk bölümünü seyirci karşısına çıkaracağı bilgisine ulaşıldı. Elif ile Ömer'in aşkı dizide konu edinecek ve her şeye herkese rağmen inandıkları yolda kararlarını değiştirmeyen iki aşık hikayede işlenecek. Star TV'nin en çok güvendiği diziler arasında yer alan Sana Söz, heyecan ve merak içerisinde bekleniyor.

Yapımın Cuma rekabetine katılım gösterecek olması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda ile rekabet halinde olacak olan Sana Söz zor bir günde yayın hayatına başlayacak. Bunun yanı sıra Show TV ekranlarında yer alan Aziz de Cuma rekabetinde yer alan bir diğer dizi. Fakat kanal Sana Söz dizisine güveniyor ve bu yüzden zor bir gün olarak Cuma akşamını seçti.

29 Ekim Cuma akşamında birinci bölümüyle seyirci kitlesi ile buluşacak olan Sana Söz dizisi 03 Medya imzası taşıyarak izleyici karşısına çıkacak. Dizinin senaryosu Sertaç Sayın ile Ali Erkan Ersezer tarafından kaleme alınarak yayın hayatına başlayacak. Bunun yanı sıra dizinin yönetmenliğinin de Şenol Sönmez tarafından yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Dizi sürükleyici öyküsü ve yüksek temposu ile ekranlara getirilecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ayça İnci, Serkan Atunorak, Orhan Güner, Yaşar Aydınoğlu, Ferhat Baynal, Atakan Hoşgören, Aslıhan Kapanşahin, Ali Önsöz, Selin Genç ve Selda Güllükoğlu gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor. Zorluklara rağmen pes etmeyen, mücadele etmeyi ve savaşmayı seçen Elif ile Ömer'in hikayesi Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkarak dizi hayranlarını etkisi altın alacak.