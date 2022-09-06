Burak Çelik Kasları Hakkında Konuştu! Senden Daha Güzel’in Emir'i Neler Anlattı?

Yaz döneminde Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kış sezonuna geçiş yapılması ile beraber gün değişikliğine giden Senden Daha Güzel isimli dizi projesi seyirci tarafından çok sevildi. Ünlü oyuncu Burak Çelik ise Senden Daha Güzel isimli dizi projesi ile izleyici karşısına çıktı ve dizide Emir karakterine hayat vermeye başladı. Ünlü isim projenin yayın hayatına başladığı ilk günlerinde kaslı vücudunun ön plana çıkmasıyla adından söz ettirmişti.

“Lisede 50 Kiloydum”

Yakışıklı oyuncu Hakan Gence’ye röportaj verdi ve çarpıcı açıklamalarda bulunarak hayranlarının ilgisini çekti. Ünlü isim lise yıllarında çok zayıf olduğunu ifade ederken 1.90 boyunda ve 55 kilo olduğunu anlattı. Daha sonra kilo almak için spora başladığını, iştarının olmadığını fakat zor olsa da kilo almayı başardığını söyledi. 1.5 senede yaklaşık 30 kilo aldığını ifade eden Burak Çelik yapmış olduğu açıklamalar ile hayranlarını şaşkınlığa sürükledi.

Burak Çelik haftanın 5 günü olmak üzere en az 2 saat spor yaptığını ifade etti ve sabah 5'te uyandığını açıkladı. 5’te sabah 7'ye kadar sporda olduğunu anlatan ünlü oyuncu 1 saat kardiyo ile spor sürecine başladığını daha sonra antrenman yaptığını ifade etti. Spor yapması sonrasında sete geçtiğini ifade eden ünlü oyuncu Burak Çelik fiziğini korumak için tatlı yemediğini de ifade etti.

Daha sonra bu duruma alıştığını ve şimdi ise çok abartmadan tatlı yediğini anlatan Burak Çelik Best Model’e hazırlandığı zamanlarda ise koyu diyetler yaptığını fakat bu durumun uzun süre sürdürülebilir bir şey olmadığını ifade etti. Hayatta yaptığı her şeyin sürdürülebilir olması gerektiğini açıklayan ünlü isim diyete şu anda çok da takılmadığını açıkladı. Yediklerinin dengeli olmasına dikkat ettiğini ifade eden ünlü oyuncu bir gün çok yediyse diğer gün ise bu durumu dengelemeye çalıştığını anlatarak dikkat çekti.