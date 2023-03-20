Bunu yapmazsanız Hakkınız Yanar! EYT'de kritik SMS!

Kısa vade ile 2 milyondan fazla kişi, uzun vadede ise 5 milyon kişiden fazla kişinin emekli olmasını sağlayan EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler SGK’na başvuru yapıyor. SGK tarafından emekli olacak EYT li vatandaşlar ilk maaşlarını alacakları tarih belli oldu. Maaş alacaklara tarih açıklanırken, SMS ile gelen mesajların detayına dikkat çekildi. İşte konu ile ilgili son dakika detayları…

Emeklilikte Yaşa Takılanalar (EYT) olarak bilinen kanun düzenlemesi 3 Mart 2023 tarihi itibari ile TBMM’de onaylanarak yürürlüğe girmişti. Şartları yerine getiren çalışanlar, SGK’na başvuru yaparak emekli olabilecek. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasa ile milyonlarca kişi başvuru yapıyor.

İlk Maaşlar Ne Zaman Alacak?

EYT'li vatandaşlar ilk maaşlarını alırken emeklilik sicil numarasına dikkat çekiliyor. Nisan ayının 17 si ile 26 sı arasında emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirtilen tarihlerde maaş alabilecekler. BAĞ-KUR sistemine dâhil olanlar ise Nisan ayının 25 ile 28 i arasında maaş alabilecek.

Başvuru Sms Detayına Dikkat

EYT'li vatandaşlar ilk maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ederken uzmanlar tarafından başvuru sırasında bazı detaylara dikkat çekilmesini ön görüyorlar.

Emekli aylığının hak edilip edilmediği hususunda SGK tarafından cep telefonlarına kısa mesaj gönderildiğini hatırlatan uzmanlar, vatandaşların başvuru esnasında cep telefon numaralarının doğru verilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Uzmanlar bu konuda şu acıkmalarda bulunuyor;

"vatandaşlar emekli olup olmadıklarını emeklilik sorgulama bağlantısını kullanarak öğrenebilirler. Mart ayında başvuru yapan vatandaşlar, 1 Nisan itibari ile emeklilik haklarına kavuşabilir.

EYT kapsamına dâhil vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girdiği 3 Mart tarihinden itibaren aynı ay içerisinde farklı günlerde başvuru yapanlarda aynı sisteme tabi oluyor. Sonuç olarak Mart ayı içerisinde hangi gün içinde başvuru yapılırsa yapılsın, 1 Nisan tarihi itibari ile emekliliğe hak kazanıyor.” İfadelerini kullandı.