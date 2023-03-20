Aralık Ayında 40 bin liraya kadar Promosyon Veren Bankalar Suskun: Öğretmenlerin Haklı İsyanı

Geçtiğimiz yılsonunda promosyon konusunda rekabete giren bankalar, yeni yılda sessizliği koruyor. Aralık ayında 40 bin liraya kadar promosyon vermeyi taahhüt eden bankalar yeni yılda suskun. Öğretmenler promosyon konusunda isyanda. Promosyon konusunda rekabete giren bankalar öğretmenler konusunda aynı tepkiyi göstermedi. Kriz döneminde rahatlamak isteyen öğretmenler bankalardan gelecek promosyon müjdesini bekliyor. Promosyon konusunda hayal kırklığına uğrayan öğretmenler için ihalede rakamlar iyice dip yapmış oldu.

2022 yılının son aylarında çalışanlar ve emekliler için promosyon rekabeti yaşayan bankalar yeni yılı girdikten sonra fikir değiştirdiler. Aralık ayında 25 bin liradan başlayan promosyon tutarları 40 bin liraya kadar yükselirken, Ocak ayında ise düşünce değiştirerek MEB çalışanlarına ve öğretmenlere düşük miktarlarda teklifler sunmaya başladı.

Maaş İhalesi Bir Türlü Karara Bağlanamadı

Yeni yılın girmesi ile birlikte bankalar promosyon konusunda fikir değiştirdi. Şubat ayında banka sözleşmelerinde yapılan yenileme görüşmeleri sonucu 17 200 lira tutarı az bulunmasından dolayı ihale 2. Kez tekrarlandı. İkinci ihalede ise daha düşük rakam geldi. İkinci ihalede en yüksek tutarı teklif eden Finansbank vefat eden, tayini çıkan ve emekliye ayrılandan promosyonların geri alınması şartı ön plana çıkarıldı.

Kamu bankaları tarafından verilen promosyon ise 5000 TL’yi geçmedi. Komik teklifler sunan bankalar öğretmenler olumsuz yanıt vererek bize gelmeyin imajı oluşturdu. Geçen hafta yapılan son ihalede ise rakamlar iyice dip yaptı. EYT lere yönelik yapılan promosyonlar 10 bin liradan başlarken, daha önce 17 bin liralık promosyon veren bankalar 10 bin lira promosyon vererek oldubitti ile işi bitirmek istiyor. Yaşanan ekonomik krizden önemli ölçüde etkilenen öğretmenler kendileri için biraz rahatlama bekledikleri promosyon gelirlerinden umduğunu bulamadı.