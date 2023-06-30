Sahne enerjisi ile güçlü sesiyle Türkiye'nin divası Bülent Ersoy'un gerçek hikayesi varoluşunun her parçası eşliğinde dünya çapında benzersiz bir isim olarak izleyici ile buluşacak. İlk defa hiç bilinmeyen yönleriyle seyirci karşısına çıkacak olan diva Bülent Ersoy'un hikayesi merak konusu oldu. Büyük bir sorumluluk duygusu aşk ve heyecan içerisinde duyurusu yapılan yeni proje hakkında detaylar Orchestra Content tarafından paylaşıldı.

Bülent Ersoy fevkaladenin fevkinde bir hayatı ile her anı sürprizi geçen günleriyle cesur bir sanatçı olarak biliniyor. Var olan tüm yasaklara rağmen herkese varoluşunu kabul ettiren Bülent Ersoy 50 seneye aşkın sahne hayatında sayısız hiç şarkıya imza atmış. Güçlü bir ses çok sayıda uluslararası ödül almış Olympia'da konser vermiş, Madison Square Garden'da ve London Palladium'da sahne almış bir isim olan Bülent Ersoy Türkiye'nin en önemli sanatçıları arasında bulunuyor.

Diva Bülent Ersoy'un sesi Japonya'da 1997 senesinde yapılan bir araştırma sonucunda %100 kusursuz bulunmuştur. Ünlü isim Klasik Türk Sanat musikisi'nden arabeske uzanan geniş bir yelpazede dinleyici grubunun baş tacı olmuş ve uluslararası Montu Merid müzik doktoru ünvanı ile ödüllendirilmişti. Müziği ve hayatı aşk içerisinde seven ve tutkulu bir diva olan Bülent Ersoy muazzam hikayesini izleyici ile buluşturacak. Doyumsuz nüktedanlığı ile öfkesinde bile sevdiren kendine özgürlük adıyla gönüllerde taht Kuran ve her başarılı eşiyle konuşulan Diva Bülent Ersoy'un muazzam hikayesi merak edildi.

Yapımcılığı Bergen filminin yaratıcı yapımcısı olan Mine Şengöz tarafından üstlenilen film için çok sayıda önemli isim eşliğinde çalışmalar yapılıyor. Sosyolog Göksel Aymaz, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, gazeteci yazar Gülşen İşeri, psikiyatr Cemal Dindar, yazar Murat Özyaşar, müzik tarihçisi Murat Meriç ve çok sayıda yetkin danışmanların bulunduğu kadro ile çalışmalar yapılıyor.