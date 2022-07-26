Bugünden itibaren resmi gazetede yayımlandı! Maaşlar farklı ödeniyor
Memur Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Ödenecek? İşte Detaylar! Emekli memur maaş farkı ne zaman ödenecek? Temmuz 2022'de yükselen enflasyon açıklandı
Memur Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Ödenecek? İşte Detaylar! Emekli memur maaş farkı ne zaman ödenecek? Temmuz 2022'de yükselen enflasyon açıklandı. Ardından emekliler ve memurlar için artış oranı belirlendi. Memurlar aylıklarını 8 Temmuz'da aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de aylıklarını Temmuz'da aldı. Peki memur maaşındaki fark ne zaman ödenecek? 4C Emekli Sandığı 2022'de memurlar için enflasyon farkı ne zaman ödenecek?
Memur ve memur emeklilerine, %41,69 zam yapıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ise %42,35 zam uygulandı. Maaş artışı başladı. Emekli memur maaş farkı ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Peki memur maaşındaki fark ne zaman ödenecek? 4C Emekli Sandığı 2022'de memurlar için enflasyon farkı ne zaman ödenecek?
Memur Emekli Maaş Farkları Ödemeleri Ne Zaman?
1 Temmuz itibariyle memur emeklilerinde yüzde 41,69 artış oldu. Emekli memurların maaşları zam öncesi hesaplara yatırıldı. Maaş farkı daha sonra aktarılacak. Ancak maaş farklarının ödeme planı henüz açıklanmadı.
En Az Emekli Memur Maaşı Ne Kadar?
Temmuz 2022'de artış yaşandı. Emekli memurların maaşı 6.083 TL oldu. Mesleğe göre memur maaşları şöyle;
Emekli Müsteşar (1/1)
- Eski aylık: 15.459 TL
- Yeni aylık: 21.928 TL.
Emekli Genel müdür (1/1)
- Eski aylık: 13.664 TL
- Yeni aylık: 19.382 TL
Emekli Genel müdür (1/1)
- Eski aylık: 13.664 TL
- Yeni aylık: 19.382 TL
Emekli Şube müdürü (Lisans 1/4)
- Eski aylık: 5.243 TL
- Yeni aylık: 7.437 TL
Emekli Memur (Lisans 1/4)
- Eski aylık: 5.130 TL
- Yeni aylık: 7.276 TL
Emekli Öğretmen (1/4)
- Eski aylık: 5.275 TL
- Yeni aylık: 7.482 TL
Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)
- Eski aylık: 8.956 TL
- Yeni aylık: 12.704 TL
Emekli Polis memuru (8/1)
- Eski aylık: 5.456 TL
- Yeni aylık: 7.739 TL
Emekli Hemşire (Lisans 1/4)
- Eski aylık: 5.128 TL
- Yeni aylık: 7.274 TL
Emekli Mühendis (1/4)
- Eski aylık: 6.433 TL
- Yeni aylık: 9.125 TL
Emekli Teknisyen (Lise 1/4)
- Eski aylık: 4.477 TL
- Yeni aylık: 6.350 TL
Emekli Profesör (1/4)
- Eski aylık: 12.238 TL
- Yeni aylık: 17.359 TL
Yapılacak ödemelerin farkları bu şekilde açıklandı.