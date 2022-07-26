Bugünden itibaren resmi gazetede yayımlandı! Maaşlar farklı ödeniyor

Memur Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Ödenecek? İşte Detaylar! Emekli memur maaş farkı ne zaman ödenecek? Temmuz 2022'de yükselen enflasyon açıklandı. Ardından emekliler ve memurlar için artış oranı belirlendi. Memurlar aylıklarını 8 Temmuz'da aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de aylıklarını Temmuz'da aldı. Peki memur maaşındaki fark ne zaman ödenecek? 4C Emekli Sandığı 2022'de memurlar için enflasyon farkı ne zaman ödenecek?

Memur ve memur emeklilerine, %41,69 zam yapıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ise %42,35 zam uygulandı. Maaş artışı başladı. Emekli memur maaş farkı ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Peki memur maaşındaki fark ne zaman ödenecek? 4C Emekli Sandığı 2022'de memurlar için enflasyon farkı ne zaman ödenecek?

Memur Emekli Maaş Farkları Ödemeleri Ne Zaman?

1 Temmuz itibariyle memur emeklilerinde yüzde 41,69 artış oldu. Emekli memurların maaşları zam öncesi hesaplara yatırıldı. Maaş farkı daha sonra aktarılacak. Ancak maaş farklarının ödeme planı henüz açıklanmadı.

En Az Emekli Memur Maaşı Ne Kadar?

Temmuz 2022'de artış yaşandı. Emekli memurların maaşı 6.083 TL oldu. Mesleğe göre memur maaşları şöyle;

Emekli Müsteşar (1/1)

Eski aylık: 15.459 TL

Yeni aylık: 21.928 TL.

Emekli Genel müdür (1/1)

Eski aylık: 13.664 TL

Yeni aylık: 19.382 TL

Emekli Genel müdür (1/1)

Eski aylık: 13.664 TL

Yeni aylık: 19.382 TL

Emekli Şube müdürü (Lisans 1/4)

Eski aylık: 5.243 TL

Yeni aylık: 7.437 TL

Emekli Memur (Lisans 1/4)

Eski aylık: 5.130 TL

Yeni aylık: 7.276 TL

Emekli Öğretmen (1/4)

Eski aylık: 5.275 TL

Yeni aylık: 7.482 TL

Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Eski aylık: 8.956 TL

Yeni aylık: 12.704 TL

Emekli Polis memuru (8/1)

Eski aylık: 5.456 TL

Yeni aylık: 7.739 TL

Emekli Hemşire (Lisans 1/4)

Eski aylık: 5.128 TL

Yeni aylık: 7.274 TL

Emekli Mühendis (1/4)

Eski aylık: 6.433 TL

Yeni aylık: 9.125 TL

Emekli Teknisyen (Lise 1/4)

Eski aylık: 4.477 TL

Yeni aylık: 6.350 TL

Emekli Profesör (1/4)

Eski aylık: 12.238 TL

Yeni aylık: 17.359 TL

Yapılacak ödemelerin farkları bu şekilde açıklandı.