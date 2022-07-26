Binlerce Emekli İçin Müjdeli Haber! Promosyona Zam Uygulandı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hükümet emekli maaşlarını artırdı. Bankalar da bu sebeple hareket yaşandı. İşletmelerinden emekli müşteri çekmek isteyen bankalar bulunur. Promosyon miktarlarında değişikliğe gidildi. Peki sözleşme süresi dolmamış emekliler promosyondan nasıl yararlanacak? İşte tüm soruların cevabı...

Haziran ayında açıklanan enflasyon verilerinin ardından asgari arttı. Ardından, emekli maaşı ve memur maaşlarına zam yapıldı. Bu artış, emeklilere rahat bir nefes aldırdı. Promosyon miktarları da bazı bankalarda 5 bin liranın üstüne çıktı.

Emekliler Bankanın Verdiği Promosyonu Nasıl Artırabilir?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu şekilde ifade etti: "Tüm özel bankalar kendi faiz oranlarını belirler. Her bankadan farklı fiyatlarla promosyon alınabilir. Burada maaş seviyesi değişiyor. Bankalarda maliyenin kendi sistemi bulunur. Devlet memurların maaşını bankaya 10 gün önceden yatırır. Bankalar yatırılan bu paraları yönetir. Gecelik faize, repoya ve bankalar aslında böyle para kazanıyor.

Bankalar sabit bir faiz oranıyla işlem yaparlar. Devlet, Maliye Bakanlığı’na yatırım yapar. Bankaların kendileri çevre ve şehircilik konusunda hemfikirdir. Emekli maaşının yüksekliğine göre, ikramiye alınmaktadır. Düşük emekli maaşı 3500 liraya yükseltildi. Bu sayede, bankalar çok kazandıkça fazla promosyon sunar." dedi.

Promosyon İçin Fark İstenebilir Mi?

Emekliler hesaplarını bir bankadan diğerine taşıdıklarında bir taahhüt sözleşmesi imzalarlar. Bankalar, emeklilerle bağlayıcı sözleşmeler yapar. Bu yüzden cezai şart ödenmelidir. Hatta bankalar bazı promosyonlarını geri çekiyor. İptaller, kesinti veya tam geri alır. O yüzden emekliler artık taahhüt sürelerinin bitmesini bekleyebilirler. Yeni bir sözleşme olsa da, işlem iptal olabiliyor. Bu durumda promosyonu alan kişi eski promosyonu iade edebiliyor. Bazen fahiş fiyat farkı olabiliyor. Geri almak için Tüketici Hakem Heyeti iletişim sağlanabilir.

Banka İle Sözlemesi Bitmeden Yeni Promosyon Alma Şansı Var Mı?

SGK maaş hesabını askıya alır. Promosyonu kazananlar bu SGK blokesini kaldırmak için bankaya başvuyor. Banka alınan promosyonu ister. Böylelikle müşteriye bu şekilde promosyon sağlar.

E-Devlet İle Maaş Hesabı Aktarılabilir

E-devlet ile promosyonu başka bir bankaya taşı. E-devlete giriş yapıldığında, arama kısmından istenilen işlemler yapılıyor. Böylece taşıma işlemi hızlıca gerçekleşiyor.