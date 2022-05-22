Bugün yapılan duyuruda nakit başvurusu yapan kişilerin hesaplarına 20.000 TL ödeme yattı

Ekonomik sıkıntılar yaşadığımız şu son zamanlarda bankalar vatandaşlara sürekli olarak güncel kampanyalar yaparak düşük faizli ihtiyaç kredisi vermek istemektedirler. Özellikle emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların bireysel olarak alabilecekleri bu kampanyalarda başvurularını gerçekleştiren kişilere bugün itibariyle 20.000 TL ödeme veriliyor. Kampanyaya katılacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ile birlikte banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması gerekmektedir. Başvurunuzu yaptıktan sonra 36 ay vadeye kadar alacağınız ihtiyaç kredilerinde taksit ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız için ilk taksit ödemesinde erteleme yapma imkanı da sizlere sunulmaktadır. 20.000 TL'ye kadar nakit ödemesi alacak olan vatandaşlar yaptıkları araştırmalarda hangi bankalar üzerinden bu krediyi alabilirim hakkında bilgiler öğrenmek istiyor.

Qnb Finansbank 20.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Qnb Finansbank üzerinden 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça basit. Banka şubesine gitmeden elinizdeki cep telefonu üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte bankadan 20.000 TL onay alıp almadığınızı görebilir ve Bu bankada hesabınız varsa banka şubesine gitmeden onaylanan tutarı mobil uygulama aracılığı ile hesabınıza yatırabilirsiniz.

Qnb Finansbank üzerinden 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak Kredi imkânından faydalanmak istiyorsa t.c kimlik numarasını 50-30 numarasına göndermesi yeterli olmaktadır. Yaptığınız başvuru sonrasında değerlendirme Kısa bir süre içerisinde yapılacak ve sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası Anında onay vereceğini açıkladı

Özel bankalar arasında en çok kredi başvurusu yapılan bankaların başında gelen Yapı Kredi Bankası ₺20.000'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı verecek. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek bireysel t.c kimlik aylık gelir yazarak 44 11 numarasına gönderirler ise kredi imkanından faydalanacaklardır. T.c kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlar Onay alabilmektedirler. Sms ile onay aldıysanız en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve hesabınıza 20.000 TL ödeme alabilirsiniz.