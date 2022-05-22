Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu duyuruda emekli olan vatandaşlara müjdeli haber diye iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli olan vatandaşlar için yeni bir kampanya duyurusu haberi duyuruldu. Kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara Müjdeli Haber son dakika geldi. Ramazan Bayramı sonrasında nakil sıkıntısı yaşayan emekliler için başlatılan Bu kampanyada ödemeler 90 gün sonra başlayacak.

Emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan kişiler kredi başvurularını gerçekleştirebilecek. 50.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde devlet destekli olarak işlem yapılacak ve sizlere en düşük faiz oranlarından yararlandırılarak kredi kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada sadece emekli olan vatandaşlara gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyor ve Ziraat Bankası üzerinden işlem yapıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubesine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan işlemlerinizi gerçekleştirerek Kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaşını Ziraat bankası'na taşıyarak yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar ise en yakın banka şubesine giderek kimliği ile birlikte maaş taşıma işlemlerini yaparak diğer bankadaki olan tüm borçlarını da hesaplayıp Kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

VakıfBank emekli olan vatandaşlara maaşlarının 22 katına kadar kredi vereceğini açıkladı. Emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden alıyorsanız en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve kredi kullanabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere hızlı bir şekilde işlem yapacak olan bu bankalar üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar acil ihtiyaçları için ve borç kapatmak için Vakıfbank'tan düşük faizli kredi alabilir.

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan ve daha önce Kredi kullanan vatandaşlar ise 50.000 TL'ye kadar Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi alabilmektedirler. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak yapılacak olan bu Kredi kampanyasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapılacak ve ilk taksit ödemesinde erteleme yapılarak rahat bir nefes aldırılacaktır. Vakıfbank üzerinden verilen bu kampanya Halkbank üzerinden de aynı şartlar dahilinde verilmektedir. Emekli maaşınızı Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde emekli kredisi kullanabilirsiniz.