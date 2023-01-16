Bugün sabah detaylar ortaya çıktı! 4D’li taşeron işçilere 2500 TL; zam, tayin, görev tanımı, yüzdelik dilim müjdesi!

4D’li taşeron işçilere 2500 TL; zam, tayin, görev tanımı, yüzdelik dilim müjdesi! Bugün sabah detaylar ortaya çıktı! Çalışanlar, memurlar, emekliler derken 4D’li taşeron işçilere müjdeli haberler gelmeye başladı. Bu haber son dakika bilgisi olarak yayılmaya devam ediyor. 2500 TL; zam, tayin, görev tanımı, yüzdelik dilim müjdesi olarak verilen bu müjde sonunda taşeron işçiler de yeni yıl ödeme alarak girmiş olacak. Sabah saatlerinde açıklanan bu haber ile sözleşmeli işçiler için maddi olarak bir destek sunulmuş olmaktadır.

Taşeron İşçiye Tayin, Görev Tanımı ve Yüzdelik Dilim Müjdesi verildi

4D taşeron işçiler tayin hakkına sahip olmamakla birlikte bu kişilerin aile hayatlarının bulunması ve tayin durumunun zorunlu olması söz konusu olmaktadır. Bu kişilere yakın zamanda bir ışık göründü. Tayin konusunda sözleşmeli işçilerin beklentileri ile ilgili çeşitli açıklamalar gelmeye başladı. Eş durumunda sözleşmeli işçilere tayin durumu söz konusu olmaktadır. Bunu yanında yüzdelik dilim ve ek zamlar ile ilgili de çeşitli beklentiler söz konusu olmaktadır. Bu konularda taşeron işçiler gelecek yeni haberlere odaklanmış durumdadır.

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