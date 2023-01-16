Citroen bu sefer rakiplerine caka sattı! Peynir ekmek gibi satılıyor acele edin!

Peynir ekmek gibi satılıyor acele edin! Citroen bu sefer rakiplerine caka sattı! Bu kampanyanın en uygun modeli 2022 model Citroen C4 için sunuluyor. Bu modeli satın almak isteyenler 80 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi seçeneğini kullanabiliyor. Bu kredi seçeneklerine ek olarak ise takasa otomobil verecek olanlar için 30 bin TL takas desteği ve 648 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli Otomobil İçin Kampanya

Citroen C4'ün 0 elektrikli versiyonu e-C4 için açıklanan kampanya da çok uygun fiyatla bu modelin satışını kapsıyor. e-C4, 865 bin 500 TL'ye duvar tipi şarj aleti ve 1 yıllık enerji hediyesiyle beraber satışa sunuluyor.

Citroen C5 Aircross SUV modeli ise yine 2022 model bir araç. Bu aracı almak isteyenler 170 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 240 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi alabilecek. Ayrıca 40 bin TL takas desteği seçeneğiyle 978 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

2022 model Citroen C3 Aircross SUV modeli de yine çok uygun kredi ve fiyat seçenekleri ile satışa sunuluyor. 80 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Bunun dışında takasa otomobil verecek olanlar için 30 bin TL takas desteği ile 630 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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