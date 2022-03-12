Bugün İtibariyle Emekliye 6500 TL ile 13100 TL Arasında Ödeme Oluyor! Başvuru Yapanlar Alıyor

Bugün İtibariyle Emekliye 6500 TL ile 13100 TL Arasında Ödeme Oluyor! Başvuru Yapanlar Alıyo r. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 6500 TL ile 13100 TL arasında nakit ödemesi alabileceksiniz. Emekli olan vatandaşlar başvurularını kendi bankasından yapması gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanya sonrasında 6500 TL ile 13100 TL arasındaki ödemeler, kişilerin maaşlarına göre belirlenmektedir. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvuruları, hem banka şubelerinden hem müşteri hizmetlerinden hem de hesapları üzerinden internet şifresi alan kişilere Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden vereceğini açıkladı. Verilecek olan kredilerde banka 36 ay vadeye kadar işlem yapacak ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere sunacaktır.

Ziraat Bankası Başvuru

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapacak olan emekliler, 6500 TL ile 13100 TL arasındaki ödemeleri internet bankacılığına girerek 7 gün 24 saat başvuru yaparak kendi hesaplarına yatırabilir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorlarsa, emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alması gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenecek sonuçlanan bu krediyle birlikte de hızlı bir şekilde Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanacaktır. Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuru yapmak isteyen kişiler ise banka şubelerinden sadece kimlikleriyle birlikte işlem yaparak destek kredisine başvuruda bulunabilir. Daha önce Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanmayan vatandaşlar, bu bankanın yapmış olduğu kampanya ile birlikte daha yüksek limitlerde düşük faizli kredi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası haricinde başvuru yapmak isteyen kişilerin emekli maaşları Vakıfbank ve Halkbank üzerindeyse bu bankalar üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilir. Vakıfbank ve Halkbank, internet bankacılığını kullanarak mobil uygulama aracılığı ile oturduğunuz yerden internet kredisi kullanabilir ne kadar onay aldığınızı ve hangi faiz oranlarından yararlanacağınızı oturduğunuz yerden görebilirsiniz. Ayrıca, en yakın banka şubelerine giderek kredi başvurularını sadece kimliğinizle birlikte yapabilir, emekli kredisi almış olsanız bile bu destek kredilerinden de faydalanabilirsiniz.