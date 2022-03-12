TEB ve Vakıfbank’ta 3 Ay Ertelemeli 125 Bin TL Nakit Desteği Başladı

Ekonomik problemlerin son dönemlerde gittikçe baş göstermesinin sonrasında vatandaşlar, maddi ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla yeni yöntemlere başvuruyor. Fiyatlara gelen zamlara başta olmak üzere 2022 senesi içerisinde maaşlara yansıtılan zamların az kalması durumunda vatandaşların cebine adeta ateş düştü.

Yüksek enflasyon rakamlarının etkileri ile nakit gereksinimleri çok daha sık şekilde gündeme gelirken Birgül Türkiye ekonomi Bankası ile Vakıfbank, şubelerine dahi gitmeye gerek olmadan başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlara ihtiyaç kredisi veriyor. Cepteteb uygulaması üzerinden kampanya detaylarına bakabilirsiniz.

TEB'de Tek Tıkla İhtiyaç Krediniz Hazır

Türkiye ekonomi Bankası (TEB), Cepteteb uygulaması ile anında ihtiyaç kredisi avantajını başlattı. Yurttaşlar, bu kredi ile bütün ihtiyaçlarını anında gidilebilecek ve böylelikle seyahatten alışverişe, düğün masraflarından borçlara kadar pekçok kalemde kullanılabilecek bu İhtiyaç kredisinde 3 ay geri ödemesiz bir şekilde krediniz sunuluyor.

Vakıfbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Detayları Neler?

Türkiye'de kamu bankası olarak faaliyet gösteren Vakıfbank, 3 ay ertelemeli bir şekilde ihtiyaç kredisini vatandaşlara sunuyor. Her ihtiyaç açısından kullanılabilen bu ihtiyaç kredisi açısından isteyen vatandaşlar, şubeye dahi gitmelerine gerek olmadan SMS uygulamaları ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir ve böylelikle 36 aylık vade seçeneği ile yüzde 1.55 faiz oranı ile 125 bin TL'ye varan nakit avantajından faydalanabilir.

Vakıfbank bankacılık ile internet bankacılığı uygulamaları üzerinden sunulan bu kredinin detaylarını ve çok daha fazlasını öğrenebilirsiniz.