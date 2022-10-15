Bugün hesaplarını kontrol edenler, Daha önce alamadıkları 30.000 TL ödeme alacağını görecek

Hesaplarını kontrol eden vatandaşlar için acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen giderek, Garanti Bankası ve Denizbank tarafından 30000 TL kadar ödeme verileceği açıklandı. Garanti Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında 30000 TL kredi ödemesi alacak olan vatandaşlar, 90 gün ertelemeli olarak kredi kampanyalarına katılmak için kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ne kadar onay aldıklarını, görebilir, onaylanan tutarda hesaba yatırabilir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi hızlı bir şekilde ödenmektedir. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için başlatılacak olan yeni kredi kampanyasında 90 gün ertelemeli İhtiyaç Kredisi 3 ay ertelemeli olarak vatandaşlara sunulmaktadır.

Garanti Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar, mobil uygulamaları kullanarak, 30000 TL kredi kullanabilir. 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara banka hemen aynı gün içinde kredi işlemleri yapacağını açıkladı. 30000 TL kredi almak için sizlerde en yakın Garanti Bankası şubesine gidebilir ve düşük faizli kredi alabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için en kolay yöntemlerden birtanesi cebimde kredi kampanyası olarak bilinmektedir. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak için başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gitmenize gerek kalmadan cep telefonunuz üzerinden, oturduğunuz yerden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Denizbank resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu dolduran vatandaşlar ile birlikte emekli maaşını bu bankaya taşıyan, vatandaşlarda düşük faizli ve masrafsız kredi seçeneklerinden yararlanarak gelir belgesiz 30000 TL ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. ilk taksit ödemenizde 90 gün ertelemeli olarak sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi verecek olan Denizbank, yapmış olduğu tüm kampanyalarda, kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaptıktan sonra kredi faiz oranlarını belirlemektedir.