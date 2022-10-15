Pazar günü yapacağınız işlemlerde, IBAN ve Hesap numaranıza hemen ödeme alacaksınız! Akbank duyurdu

Akbank, yeni yapmış olduğu kredi duyurusunda, özellikle, başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırladığını açıkladı. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak sizlerde hesap numaranıza ve iban numaranıza ödeme almak istiyorsanız, bankanın yapmış olduğu yeni kredi kampanyası olan 80000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına hemen katılabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için kredi işlemlerini hızlı birşekilde hesaplarına yatırarak almaları gerekiyor.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bir kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, dilediğiniz zaman bankadan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara nakit kredi işlemleri hızlı bir şekilde ödenecek onaylanan bu kredilerde hesaplara yatırılarak, istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru....

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Akbank ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler, 80000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini hemen gerçekleştirebilecek onaylanan kredileri de hesaplarına yatırarak hızlı bir şekilde kullanabileceklerdir.

Akbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS...

Akbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS atarak, başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı, yine kendi bankaya kayıtlı olan cep telefonu numaranız üzerinden göndererek, ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Akbank cep telefonu numarası üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 80000 TL'ye kadar ödeme vermektedir. Sms ile kredi başvurusunu yazmış olduğunuz mesajı: 44, 25 numarasına göndererek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.