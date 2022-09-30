Bugün Binlerce Kişi 25 bin TL Ödeme Alacak! Hesaplara Yatırılıyor Banka Hesabınızı Kontrol Edin

Binlerce kişiye büyük müjde! Emekliye verilen promosyon ödemelerinin ardından bir müjde de o kurumda çalışanlara gelmişti. Beklenen oldu ve o banka tarafından bugün hesaplara tam 25 bin TL nakit ödeme aktarılıyor. 25.000 TL promosyon müjdesinin tüm detayları ve ödeme bilgileri haberimizde sizlerle...

Ödemeler bugün itibariyle hesaplara yatırılıyor! Binlerce kişinin beklediği promosyon ödemeleri bugün itibariyle tamamlanarak banka hesaplarına aktarılmış olacak. Hesaplara tam tamına 25.000 TL / kişi başına ödenecek. Adalet Bakanlığı personellerine ödenecek 25 bin TL promosyon ödemeleri bugün itibariyle hesaplara yatırılacak. Görevli memurlara ödenecek maaş promosyonlarının tutarı geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasında yapılan protokol uyarınca 25.000 TL olarak açıklanmıştı.

25 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ HESAPLARA YATTI

Adalet Bakanlığı'nda görevli memurlara ödenecek maaş promosyonları banka hesaplarına yatırıldı. 25 bin TL tutarındaki promosyon ödemelerinin bugün itibariyle tüm Adalet Bakanlığı memurlarına tamamlanacağı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Vakıfbank ile maaş promosyonu konusunda anlaşan Adalet Bakanlığı personeli için flaş bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığında görev yapan memurların maaş promosyonu bugün itibarıyla banka hesaplarına yatırılmaya başlandı.

REKOR PROMOSYON MÜJDESİ

Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasında yapılan protokole, 3 yıl için tek seferlik ödenecek promosyon tutarı tüm memurlar için 25 bin TL olarak açıklanmıştı. Yapılan anlaşma çerçecesinde promosyon ödemeleri 1 Eylül 2022 - 1 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm Adalet Bakanlığı memurlarının banka hesaplarına ödenmiş olacak.