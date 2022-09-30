Halil İbrahim Ceyhan'ın Tavrı Net! Emanet' ini Korumaya Devam Ediyor!

Geçtiğimiz iki sezon boyunca izleyicileri her akşam ekran başına kilitleyen Kanal 7'nin Emanet isimli günlük dizisi oldu. Yakışıklı başrol oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan, üçüncü sezonda da Yaman Kırımlı rolüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

İki sezonda partneri Sıla Türkoğlu ile güzel başarılara imza atmalarına rağmen Sıla Türkoğlu'nun yapım ile arasındaki anlaşmazlığı diziden ayrılmasıyla sonuçlandı. Güzel oyuncunun diziden ayrılması sevenlerini üzerken dizinin reytinglerinde dalgalanmalara yol açtı. Üçüncü sezonun ilk bölümlerinde beklenen reyting oranlarının alınamadığı düşünülüyor.

Halil İbrahim Ceyhan Dizisinin Bütün Yükünü Sırtlanıyor

Dizinin kamera arkasında yaşanan bütün olaylarına karşın Halil İbrahim Ceyhan, Emanet' i daha iyi yerlere ve daha iyi başarılara taşımak için çabalamaya devam ediyor. Hayat verdiği Yaman Kırımlı karakterinin yaşamla olan kavgasını, öfkesini, yaşadığı kayıpları ve sevdikleri için ayakta kalmaya çabalamasını izleyicinin yüreğine işliyor.

Reytinglerde istenen başarının yakalanamadığı düşüncesine ise eylül ayının okulların açılması, yeni projelerin başlaması gibi birden fazla etkenin olduğu bir dönem olduğuna dikkat çekerek bu dönemde alınan reytinglerin sağlıklı olmayacağını düşündüğünü açıkladı.

Hem Oyuncu Hem Besteci Hem Sanatçı... On Parmağında On Marifet!

Oyunculuğunun yanı sıra şarkı sözü yazarlığı ve ses sanatçılığı yapan Halil İbrahim Ceyhan, kendi sözlerini yazıp besteliyor daha sonra da bu besteleri seslendirerek sevenlerinin beğenisine sunuyor. Sosyal medya platformlarında yayınladığı şarkıları sevenleri tarafından hayli ilgi görüyor.

Çok yönlülüğün büyük bir artı olduğu günümüzde yeteneğinin olduğu her alandaki başarısı ile kendisinden söz ettirmeyi başaran Halil İbrahim Ceyhan'ın yıldızı parlamaya devam ediyor. İçten tavırları ve mütevazı kişiliği ile gönülleri fetheden Ceyhan’ın hayran kitlesi gün geçtikçe büyüyor.

Kendisine yurt içi ve yurt dışından gelen işler olduğunu açıklayan Ceyhan, yer aldığı ve alacağı işlerde bir derdi olan, bir amacı olan kişilere hayat vermek istediğini dile getirdi. Başarısının ve kişiliğinin kendisine farklı kapılar açacağını düşündüğümüz Halil İbrahim Ceyhan'ın adını ileride çok daha iyi yerlerde göreceğimize kesin gözüyle bakabiliriz.