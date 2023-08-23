Emekli maaş promosyonlarının kızıştığı yeni dönemde Ağustos ayının son haftasına özel teklifini koruyan Akbank güncel promosyon başvuru ekranını açık hale getirdi. Emekli maaş tutarına göre hesaba yatacak olan o tutar belirli şartları karşılayan emekliler için anında hesaba yatırılıyor.

Maddi olarak ay sonunu getirmenin günden güne zorlaştığı ve geçim sıkıntısının başladığı dönemde Akbank'ın emekli müşteriye özel sunduğu bu teklif Ağustos ayına özel kampanyalarla beraber 10 bin TL'ye ulaşıyor.

AKBANK 10 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Akbank promosyon ödemesinden faydalanmak isteyenler farklı bir bankada bulunan emekli maaşı hesabını Akbank'a taşıyabilir veya EYT ile ilk kez başvuracaklar emeklilik sözleşmesinde yer alan bankayı Akbank olarak işaretleyebilir. Akbank ile 3 yıl boyunca emekli maaşını almaya devam eden her emekli geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar promosyon desteğinden faydalanıyor. Hesaba yatırılacak ilk maaşın hemen ardından 3 iş günü içerisinde geri ödemesiz 10 bin TL promosyon bedeli hesaba yükleniyor.

AKBANK 10 BİN TL PROMOSYON KAMPANYASI NEDİR?

Akbank 2023 Ağustos ayı emekli promosyon kampanyası en fazla 7 bin TL'ye kadar ödeme sunuyor. 31 Ağustos tarihine kadar banka müşterisi olup kredi kartı başvurusunda bulunan emekliler ek 3 bin TL ile toplamda 10 bin TL'ye kadar ödül kazanıyor.

AKBANK 10 BİN TL PROMOSYON ÖDEME TABLOSU

Akbank 2023 Ağustos ayı emekli maaş promosyon ödeme tutarı aşağıdaki listeden incelenebilir:

-3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alana 4.200 TL

-3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alana 4.850 TL

-7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alana 6.250 TL

-10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 7.000 TL