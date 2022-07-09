Bu Yaz Tatilinde Annelere ve Babalara Ödeme Verecek Olan Banka 30.000 TL Limit Belirledi!

Annelere Babalara 30000 TL'ye kadar ödeme yapacak olan banka belli oldu. Anneler babalar yaz tatilleri için kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek Denizbank üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilir ve bu bankadan 30000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilir. Anneleri babaları bu kredilerin verilmesindeki amaç, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin okul ihtiyaçları, sonrasında rahat bir nefes alabilmeleri için işlem yapmalarıdır. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde bu bankanın ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, hızlı bir şekilde düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilirsiniz.

Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların bazı şartlara da uygun olması gerekiyor. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, hangi kişilerin kredi onayı alabileceği hakkında bilgiler yayınlandı. Denizbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kullanılacak bu kredilerde kredi şartlarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar kredilerini SMS ile almak istiyorlarsa banka kredi puanı 1500 üzerinde olması gerekiyor.

SMS İLE BAŞVURU

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, cebimde kredi kampanyasına katılarak, Denizbank'ın başlatmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuru sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşların 30000 TL için başvuru yapmaları gerekiyor.

Sms ile kredi başvurusu için Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak ve kredi puanınıza göre, Sizlere sonuç verilecektir. Kredi notu uygun olan vatandaşlar hemen onay olabilecek ve onaylanan tutarı, istedikleri zaman banka şubelerine gitmeden de kullanabileceklerdir. Denizbank üzerinden banka şubelerine gitmeden kredi kullanmak için internet bankacılığı, kullanmanız gerekiyor.